Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,89%, στα 298,4 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Από τις 126 μετοχές, οι 70 έκλεισαν με κέρδη, οι 42 με απώλειες ενώ 14 παρέμειναν αμετάβλητες
Πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 2.300 μονάδων «έκλεισε» τη σημερινή (26.2.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφούμενος στις 2.304,14 μονάδες με κέρδη 0,89%.

Η αξία συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, υπερβαίνοντας τα 298,4 εκατ. ευρώ επί 43.485.042 τεμαχίων μετοχών που άλλαξαν χέρια.

Οι ανοδικές τάσεις αφορούσαν όλο το εύρος και το μήκος του χρηματιστηριακού ταμπλό, καθώς ο «βαρύς» δείκτης FTSE των ελληνικών blue chips τερμάτισε την συνεδρίαση με κέρδη 0,89% και ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης επίσης έκλεισε με κέρδη 0,88%. Ο τραπεζικός δείκτης όμως, που έκλεισε με κέρδη 1,49% “αποκάλυψε” την προέλευση της ουσιαστικής ανόδου του Χρηματιστηρίου σήμερα.

Εκ των 126 μετοχών που κινήθηκαν, οι 70 έκλεισαν με κέρδη, οι 42 με απώλειες ενώ 14 παρέμειναν αμετάβλητες έναντι του χθεσινού «κλεισίματός» τους.

Ο μετοχικός τίτλος των Αττικών Εκδόσεων τερμάτισε τη συνεδρίαση με κέρδη 10,83%, ενώ τον ακολούθησε η μετοχή της QUALCO με άνοδο 6,38% και της Y/KNOT με 5,81%. Στον αντίποδα βρέθηκε η μετοχή της Ελλάκτωρ με απώλειες -3,05%, η Μινέρβα Λαδένης με -2,91% και η Τραστορ με -2,33%.

