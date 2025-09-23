Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 1,00% – Στα 212,98 εκατ. ευρώ

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (23.9.25) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.060 μονάδων.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστήριου Αθηνών έκλεισε στις 2.063,03 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,00%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 212,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.324.060 μετοχές. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.071,52 μονάδες (+1,41%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+3,06%), της Εθνικής (+2,50%),της Κύπρου (+2,38%), της Πειραιώς (+2,23%), της Optima Bank (+1,85%) και του ΟΠΑΠ (+1,41%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-1,30%), της Elvalhalcor (-1,02%), του ΟΛΠ (-0,46%) και της Aktor (-0,37%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.112.426 και 6.219.649 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 39,62 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 27,04 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 42 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+15,85%) και Ιντερτέκ (+5,84%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) (-10,00%) και Foodlink (-4,47%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,1700 -0,37%

ΚΥΠΡΟΥ:7,7400 +2,38%

METLEN: 49,4000 -1,30%

OPTIMA:8,2500 +1,85%

ΤΙΤΑΝ: 35,8000 +0,56%

ALPHA BANK: 3,5400 +3,06%

AEGEAN AIRLINES: 13,6600 -0,29%

VIOHALCO: 7,1900 +0,56%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8600 -0,09%

ΔΑΑ:10,0800 +0,20%

ΔΕΗ: 14,3400 +0,70%

COCA COLA HBC:41,8000 +0,29%

ΕΛΠΕ: 8,4050 +0,06%

ELVALHALCOR: 2,9200 -1,02%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,3000 +2,50%

ΕΥΔΑΠ: 7,0800 -0,14%

EUROBANK: 3,3270 +0,67%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4400 +0,54%

MOTOR OIL: 25,9600 +1,01%

JUMBO: 32,0800 -0,25%

ΟΛΠ:43,4500 -0,46%

ΟΠΑΠ: 20,2000 +1,41%

ΟΤΕ: 16,6800 -0,12%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2580 +2,23%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2000 -0,15%