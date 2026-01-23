Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 0,49%

Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να διορθώνει μετά τη χθεσινή (22.1.2026) ισχυρή άνοδο και την καταγραφή νέων υψηλών 16 ετών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 245,42 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.213.240 μετοχές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines, της Aktor και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.265,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,49%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,01%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.281,90 μονάδες (+0,25%) και κατώτερη τιμή στις 2.261,33 (-0,66%)

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,87%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 6,81%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+3,25%), της Aktor (+1,89%), της Motor Oil (+1,60%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,32%) και της Optima Bank (+0,97%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,04%), της Πειραιώς (-1,74%), της Jumbo (-1,59%), της Alpha Bank (-1,59%),της Viohalco 9-1,32%) και της Coca Cola HBC (-1,28%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.294.734 και 3.817.987 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 45,52 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 33,42 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 48 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Q&R (+5,96%) και Lavipharm (+5,69%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-8,15%) και Trek Development (-3,36%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,8000 +1,89%

ΚΥΠΡΟΥ:8,7600 +0,46%

METLEN:43,3000 +0,23%

OPTIMA:8,3000 +0,97%

ΤΙΤΑΝ: 55,4000 -0,36%

ALPHA BANK: 3,8870 -1,59%

AEGEAN AIRLINES: 14,6200 +3,25%

VIOHALCO: 11,9200 -1,32%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 32,1200 +1,32%

ΔΑΑ:11,3800 +0,98%

ΔΕΗ: 19,3000 -0,77%

COCA COLA HBC:44,8800 -1,28%

ΕΛΠΕ: 8,6800 -0,80%

ELVALHALCOR: 4,0850 -1,09%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,8000 -0,17%

ΕΥΔΑΠ: 7,3500 -0,41%

EUROBANK: 4,0160 -0,84%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 +0,14%

MOTOR OIL: 32,9200 +1,60%

JUMBO: 26,0000 -1,59%

ΟΛΠ:38,5000 -0,65%

ΟΠΑΠ:17,7000 -1,01%

ΟΤΕ: 16,4000 +0,49%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,2640 -1,74%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4200 -2,04%