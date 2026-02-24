Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 0,64%, στα 411,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (24.2.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί για τρίτη συνεχή συνεδρίαση. Ρευστοποιήσεις εκδηλώθηκαν στις τραπεζικές μετοχές, ενώ από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Voiohalco, του ΟΤΕ, της Motor Oil και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 411,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 59.358.295 μετοχές. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+6,30%), του ΟΤΕ (+4,27%), της Motor Oil (+4,00%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,05%), της Jumbo (+2,39%) και της Elvalhalcor (+2,19%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 2.259,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,64%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη στις 2.281,25 μονάδες (+0,33%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,28%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-4,36%), της Εθνικής (-4,16%), της Alpha Bank (-3,61%), της Πειραιώς (-3,53%) και της Eurobank (-2,94%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 16.595.427 και 15.324.257 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 87,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 61,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 64 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (+9,43%) και Ξυλεμπορία(π0 (+7,69%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-9,91%) και ΟΠΑΠ (-4,36%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,6600 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 9,3000 -1,69%

METLEN: 35,0600 -1,41%

OPTIMA: 9,6000 -0,72%

ΤΙΤΑΝ: 53,9000 +1,32%

ALPHA BANK: 3,6070 -3,61%

AEGEAN AIRLINES: 13,8800 -0,72%

VIOHALCO: 14,8400 +6,30%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,7800 +3,05%

ΔΑΑ: 11,4300 +1,06%

ΔΕΗ: 18,6300 +0,59%

COCA COLA HBC: 55,3500 +1,84%

ΕΛΠΕ: 9,1000 +0,55%

ELVALHALCOR: 4,6700 +2,19%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,7000 -4,16%

ΕΥΔΑΠ: 7,9400 -0,75%

EUROBANK: 3,8250 -2,94%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 +0,14%

MOTOR OIL: 36,4000 +4,00%

JUMBO: 25,7000 +2,39%

ΟΛΠ: 38,8000 +1,70%

ΟΠΑΠ: 15,5900 -4,36%

ΟΤΕ: 17,6000 +4,27%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,8120 -3,53%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7600 +1,79%