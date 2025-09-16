Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 1,18% – Απώλειες και στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (16.9.25) κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.030 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.033,23 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,18%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 184,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.694.958 μετοχές. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+2,38%) και του ΟΠΑΠ (+0,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,42%), της Elvalhalcor (-1,93%), της Κύπρου (-1,81%) και της Metlen (-1,75%) και της Alpha Bank (-1,72%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,21%. Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank με 9.040.563 και 3.858.032 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 29,27 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 23,63 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 40 μετοχές, 61 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δάιος Πλαστικά (+16,78%) και Αττικές Εκδόσεις (+16,56%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systens (-3,23%) και Τζικαριάν Προφίλ (-2,86%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,0200 -0,25%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5800 -1,81%

METLEN: 50,4000 -1,75%

OPTIMA: 8,3200 +0,24%

ΤΙΤΑΝ: 36,7000 -0,14%

ALPHA BANK: 3,4300 -1,72%

AEGEAN AIRLINES: 14,1000 -0,28%

VIOHALCO: 6,8800 +0,29%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,9600 -0,26%

ΔΑΑ: 10,3700 +0,19%

ΔΕΗ: 14,1800 -1,46%

COCA COLA HBC: 42,0000 -2,42%

ΕΛΠΕ: 8,3900 +0,06%

ELVALHALCOR: 2,8000 -1,93%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,0200 -1,88%

ΕΥΔΑΠ: 7,1300 -0,28%

EUROBANK: 3,2050 -1,51%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3000 +2,38%

MOTOR OIL: 25,7400 -0,46%

JUMBO: 31,4800 -0,88%

ΟΛΠ: 44,9500 -0,11%

ΟΠΑΠ: 19,6700 +0,61%

ΟΤΕ: 16,8100 -0,06%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9520 -1,95%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7200 -0,44

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Αρνητικό το κλίμα στους βασικούς δείκτες

Πτωτικά κινούνται και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, εν αναμονή της αυριανής συνεδρίασης της Fed και τις αποφάσεις για τα επιτόκια.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.82%

DAX (Φρανκφούρτη): +1.62%

CAC 40 (Παρίσι): +0.93%

FTSE MIB (Μιλάνο): +1.17%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +1.42%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +1.06%