Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση 1,45%, στα 184,35 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 184,35 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.472.521 μετοχές
Χρηματιστηριακοί δείκτες
Φωτογραφία: iStock

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (2.9.25) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 2.000 μονάδων, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές, οι οποίες πλήττονται από το παγκόσμιο selloff των ομολόγων. Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων διαμορφώνονται σε υψηλό 27 ετών, ενώ σε υψηλό 16 ετών βρίσκεται το 30ετές γαλλικό ομόλογο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.001,86 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,45%. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση διασώθηκε μόνο η μετοχή της Εθνικής, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Metlen και της Elvalhalcor. 

Ενδοσυνεδριακά είχε υποχωρήσει κάτω από τις 2.000 μονάδες και κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.995,44 μονάδες (-1,77%) και υψηλότερη στις 2.035,82 μονάδες (+0,22%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 184,35 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.472.521 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,20%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μικρή άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή της Εθνικής (+0,21%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-3,33%), της Metlen (-3,09%), της Elvalhalcor (-3,02%), της Lamda Development (-2,88%) και της Aegean Airlines (-2,84%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.844.702 και 5.385.163 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,68 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 19,58 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 9 μετοχές, 105 πτωτικά και 5 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Optronics (+6,06%) και Αττικές Εκδόσεις (+5,36%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τζιρακιάν (-6,83%) και Δρομέας (-6,52%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:7,67000 -1,67%

ΚΥΠΡΟΥ:7,54000 -2,08%

METLEN:53,3000 -3,09%

OPTIMA:7,6100 -2,44%

ΤΙΤΑΝ: 36,3000 -2,29%

ALPHA BANK: 3,3870 -1,91%

AEGEAN AIRLINES: 13,6800 -2,84%

VIOHALCO: 6,3800 -3,33%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,9800 -0,99%

ΔΑΑ:10,4000 -2,16%

ΔΕΗ: 13,8200 -2,12%

COCA COLA HBC:42,6000 -0,51%

ΕΛΠΕ: 8,2200 -2,61%

ELVALHALCOR: 2,5700 -3,02%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,0700 +0,21%

ΕΥΔΑΠ: 7,0600 -2,35%

EUROBANK: 3,1600 -0,35%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0900 -2,88%

MOTOR OIL: 24,7400 -2,68%

JUMBO: 29,6000 -2,76%

ΟΛΠ:44,0000 -1,23%

ΟΠΑΠ: 19,0900 -1,39%

ΟΤΕ: 15,8400 -1,25%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,6520 -0,12%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,4200 -0,96%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Με πτώση άνοιξαν οι αμερικανικές αγορές – Άνοδο καταγράφουν οι αποδόσεις των ομολόγων
Στις αμερικανικές αγορές, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,9% στις 10:01 π.μ. στη Νέα Υόρκη, με όλες τις 11 ομάδες του κλάδου να διαπραγματεύονται χαμηλότερα, με επικεφαλής τις εταιρείες τεχνολογίας
Stock market and exchange, chart and numbers
Σε αναταραχή οι αγορές της Βρετανίας: Στα ύψη οι αποδόσεις των ομολόγων, στα τάρταρα η λίρα και το χρηματιστήριο του Λονδίνου
Η απόδοση του 30ετούς χρυσού ομολόγου που φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο αυτού του αιώνα σίγουρα δεν αποτελεί καλή διαφήμιση για το δημόσιο χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου
Σε αναταραχή οι αγορές της Βρετανίας: Στα ύψη οι αποδόσεις των ομολόγων, στα τάρταρα η λίρα και το χρηματιστήριο του Λονδίνου
Newsit logo
Newsit logo