Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη έκλεισε η 1η συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, αλλά με χαμηλό τζίρο

Με άνοδο έκλεισαν σήμερα (1.12.2025) οι τιμές των μετοχών στη 1η συνεδρίαση του Δεκέμβρη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λίγο χαμηλότερα από τις 2.100 μονάδες, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε σε στενό εύρος διακύμανσης και χωρίς κατεύθυνση.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της Eurobank και της Elvalhalcor. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.099,35 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,78%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 161,62 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.725.131 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,71%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,72%), της Eurobank (+3,87%), της Elvalhalcor (+2,16%), της Κύπρου (+1,50%) και του ΟΠΑΠ (+1,36%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,37%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,81%), της Τιτάν (-0,55%) και της Metlen (-0,54%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 6.093.764 και 5.831.069 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 23,70 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 21,34 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, 52 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Νάκας (+8,15%) και Doppler (+7,50%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας (-8,70%) και Τρία ‘Αλφα(κ) (-4,58%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,2500 -0,22%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,1200 +1,50%

METLEN: 43,9200 -0,54%

OPTIMA: 7,7400 +0,52%

ΤΙΤΑΝ: 45,2000 -0,55%

ALPHA BANK: 3,4840 -0,85%

AEGEAN AIRLINES: 14,0000 -2,37%

VIOHALCO: 9,9000 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,6400 -0,81%

ΔΑΑ: 10,2100 +0,59%

ΔΕΗ: 17,3400 -0,34%

COCA COLA HBC: 43,4000 +0,28%

ΕΛΠΕ: 8,2850 +0,24%

ELVALHALCOR: 3,3100 +2,16%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,6000 +0,74%

ΕΥΔΑΠ: 7,4100 +0,68%

EUROBANK: 3,5390 +3,87%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9700 -0,43%

MOTOR OIL: 29,7400 +4,72%

JUMBO: 27,4000 +0,15%

ΟΛΠ: 40,3500 +0,62%

ΟΠΑΠ: 17,8600 +1,36%

ΟΤΕ: 17,3100 +1,17%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1500 +1,13%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,3200 -0,32%