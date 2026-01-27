Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα υψηλά για τον Γενικό Δείκτη, πάτησε τις 2.300 μονάδες – Άνοδος και στην Ευρώπη

Κέρδη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (27.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά διέσπασε ανοδικά και τα επίπεδα των 2.300 μονάδων, κινούμενη σε νέα υψηλά 16 ετών. O Γενικός Δείκτης Τιμών, στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.303,30 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,10%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 46,25 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,97%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,79%), της Πειραιώς (+2,49%), της Viohalco (+2,22%), της Εθνικής (+2,13%), της Eurobank (+1,78%) και της Alpha Bank (+1,63%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (-0,61%), της Coca Cola HBC (-0,57%) και της Aktor (-0,55%).

Ανοδικά κινούνται 47 μετοχές, 28 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Πλαστικά Κρήτης (+5,48%) και Elvalhalcor (+4,79%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-6,51%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-3,64%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν θετικά στην ιστορική εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακή άνοδο 0,16%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,23%, ενώ ο γερμανικός DAX χάνει 0,17% και ο γαλλικός CAC 0,06%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,21% και ο ισπανικός IBEX 35 0,15%.

Ξεχωρίζει η μετοχή της Puma, που σημειώνει άνοδο έως και 20%.