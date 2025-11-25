Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος για τον Γενικό Δείκτη – Ήπιες διακυμάνσεις στην Ευρώπη

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (25.11.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιων διακυμάνσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η αγορά έχει συμπληρώσει τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,63%. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.066,71 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 31,85 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+3,26%), του ΟΠΑΠ (+1,27%), της ΔΕΗ (+1,06%) και της Elvalhalcor (+0,94%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-2,12%), της Lamda Development (-0,84%), της Aktor (-0,65%) και της Alpha Bank (-0,61%).

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 33 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+6,63%) και Metlen (+3,26%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (-4,09%) και ΕΧΑΕ (-3,03%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στην ανακοίνωση οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,06%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,08%, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,11%. Ο γαλλικός CAC κερδίζει 0,04%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση κατά 0,31%.