Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος για τον Γενικό Δείκτη – Μικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο -0,04% ενώ ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο +0,25%
Περιορισμένες μεταβολές καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (15.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας κίνησης στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.220,30 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,19 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,70%), της metlen (+1,10%) και του ΔΑΑ (+0,73%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,23%), Jumbo (-0,80%) και της Πειραιώς (-0,74%).

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 36 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λανακάμ (+6,92%) και Space Hellas (+4,20%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-4,86%) και Credia (-4,29%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μικτά πρόσημα κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκοί δείκτες με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,25%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,05%, ενώ ο γερμανικός DAX χάνει 0,07%. Ο γαλλικός CAC σημειώνει επίσης πτώση 0,21%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,26% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,37%.

Οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στα οικονομικά αποτελέσματα της TSMC, της μεγαλύτερης στον κόσμο εταιρίας παραγωγής προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, που ανακοίνωσε υψηλότερα των αναμενόμενων κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο.

Ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός κλάδος κατέγραψε άνοδο 2,5%. Η μετοχή της ASML σημείωσε άλμα 6,7%.

