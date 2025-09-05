Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος για τον Γενικό Δείκτη – Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές

Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (5.9.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιων μεταβολών και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.034,57 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,10%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,15 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,10%), του ΟΛΠ (+1,01%), της Elvalhalcor (+0,97%) και της ΔΕΗ (+0,86%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,98%), της Σαράντης (-0,82%)και της Τιτάν (-0,81%).

Ανοδικά κινούνται 59 μετοχές, 23 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+7,37%) και MIG (+3,09%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-3,51%) και Ακρίτας (-3,23%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με θετικά πρόσημα κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στην ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,39%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κερδίζει 0,26%, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,27% και ο γαλλικός CAC 40 0,41%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης άνοδο 0,22% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,1%.