Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή διόρθωση για τον Γενικό Δείκτη μετά το πρόσφατο ράλι – Διακυμάνσεις στις ευρωαγορές

Οριακή πτώση σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (23.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο και την καταγραφή νέων υψηλών 16 ετών, εν μέσω οριακής υποχώρησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.275,18 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,55 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,70%), της Metlen (+1,48%), της Εθνικής (+1,32%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,01%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,72%), της Jumbo (-1,06%) και της Aktor (-0,75%).

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 27 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Τρία Άλφα (κ) (+4,65%) και Εκτέρ (+3,95%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-4,11%) και Alpha Trust (-3,21%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποχωρούν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα και βρίσκονται καθ’ οδόν να διακόψουν το μεγαλύτερο σερί εβδομαδιαίων κερδών από τον Μάιο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακή πτώση 0,03%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,23%, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,1% ενώ ο γαλλικός CAC χάνει 0,06%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 0,41% και ο ισπανικός IBEX 35 0,05%.