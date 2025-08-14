Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή πτώση για τον Γενικό Δείκτη – Επιφυλακτική άνοδος στην Ευρώπη

Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (14.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει οκτώ ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,35%. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο διαμορφώνεται στις 2.123,11 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,85%), της Eurobank (+0,52%) και της Alpha Bank (+0,45%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-0,76%), της Aegean Airlines (-0,70%) και των ΕΛΠΕ (-0,64%).

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 28 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+8,19%) και Κέκροψ(+4,12%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας(-9,96%) και Ίλυδα (-1,96%)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, σε υψηλό δύο εβδομάδων, με τους επενδυτές να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και οικονομικών στοιχείων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,25%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχωρεί κατά 0,15%, ενώ ο γερμανικός δείκτης DAX ενισχύεται κατά 0,28% και ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,38%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,75% και ο ισπανικός IBEX 35 0,59%.

Η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε με ταχύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters, καθώς και η Τράπεζα της Αγγλίας, είχαν προβλέψει ανάπτυξη 0,1% για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου.