Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή πτώση για τον Γενικό Δείκτη – Επιφυλακτική άνοδος στην Ευρώπη

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο -0,08% ενώ ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο +0,25%
close-up view of a stock market data board (3d render)
iStock

Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (14.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει οκτώ ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,35%. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο διαμορφώνεται στις 2.123,11 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,85%), της Eurobank (+0,52%) και της Alpha Bank (+0,45%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-0,76%), της Aegean Airlines (-0,70%) και των ΕΛΠΕ (-0,64%).

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 28 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+8,19%) και Κέκροψ(+4,12%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας(-9,96%) και Ίλυδα (-1,96%)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, σε υψηλό δύο εβδομάδων, με τους επενδυτές να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και οικονομικών στοιχείων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,25%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχωρεί κατά 0,15%, ενώ ο γερμανικός δείκτης DAX ενισχύεται κατά 0,28% και ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,38%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,75% και ο ισπανικός IBEX 35 0,59%.

Η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε με ταχύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters, καθώς και η Τράπεζα της Αγγλίας, είχαν προβλέψει ανάπτυξη 0,1% για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo