Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση για τον Γενικό Δείκτη – Διακυμάνσεις στην Ευρώπη

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (9.12.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανόδου των ευρωπαϊκών αγορών προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.097,88 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,49%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 11,98 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+0,89%), της Aegean Airlines (+0,85%) και του ΟΠΑΠ (+0,82%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-0,66%), της Viohalco (-0,53%) και της ΔΕΗ (-0,34%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 37 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μοτοδυναμική (+2,73%) και CPI (+2,71%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-7,32%) και Προοδευτική (-3,21%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), που ξεκινά αργότερα σήμερα, και την αυριανή απόφασή της για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,15% στις 579,24 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται πτωτικά κατά 0,10%, ενώ ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,48%. Ο γαλλικός CAC σημειώνει επίσης πτώση 0,12%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,71% και ο ισπανικός IBEX 35 0,10%.

Οι μετοχές των εταιριών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 0,7%, με τις τράπεζες να σημειώνουν άνοδο 0,4%.