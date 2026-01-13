Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά κινείται ο Γενικός Δείκτης – Αρνητικά πρόσημα στην Ευρώπη

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (13.1.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.209,71 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,05%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 22,35 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,58%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,26%), της Motor Oil (+1,22%) και της Εθνικής (+1,06%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαρλάμτης (-1,57%), της Viohalco (-1,49%) και της Aktor (-0,82%).

Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 36 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Centric (+3,36%) και ΕΛΠΕ (+2,26%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΑΔΜΗΕ (-2,74%) και ΥΚΝΟΤ (-2,24%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στην επικείμενη ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, στη συνέχεια όμως τα πρόσημα έχουν γυρίσει αρνητικά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 μειώθηκε κατά 0,1%.