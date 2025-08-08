Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά ξεκίνησε ο Γενικός Δείκτης παραμένοντας στα υψηλά 15ετίας – Θετικά πρόσημα στην Ευρώπη

Με οριακές διακυμάνσεις κινείται η αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο άνοιγμα της σημερινής (8.8.2025) συνεδρίασης, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει συμπληρώσει τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 5,48%. O Γενικός Δείκτης, διαμορφώνεται στις 2.064,93 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,12%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,28 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,10%), της Metlen (+1,60%) και της Optima (+1,35%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-1,60%) και της Motor Oil (-1,32%).

Ανοδικά κινούνται 51 μετοχές, 32 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Αττικές Εκδόσεις (+9,57%) και Attica Bank (+3,62%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Τρία Άλφα(κ) (-9,43%) και Χαϊδεμένος (-4,17%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους εδώ και 12 εβδομάδες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,21%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ενισχύεται κατά 0,2%, μία ημέρα αφότου η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Ο γερμανικός δείκτης DAX σημειώνει πτώση 0,33% ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,19%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,57% και ο ισπανικός IBEX 35 0,55%.