Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε ανοδική τροχιά ο Γενικός Δείκτης – Θετικά κινούνται και οι ευρωαγορές

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο +1,12% ενώ ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο +0,74%
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (3.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω θετικού κλίματος και των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Εθνικής, της Πειραιώς και της Elvalhalcor. O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.373,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,12%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 36,96 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,54%), της Elvalhalcor (+2,05%), της Πειραιώς (+2,04%), της Viohalco (+1,88%) και της Eurobank (+1,83%). Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,56%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,18%) και του ΟΤΕ (-0,06%).

Ανοδικά κινούνται 69 μετοχές, 18 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τζιρακιάν (+4,19%) και ΣΙΔΜΑ (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δάϊος (-3,05%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-1,66%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

Σε θετική τροχιά κινούνται σήμερα οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν μετά τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις που αποτυπώθηκαν σε κρυπτονομίσματα και μέταλλα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει ήπια άνοδο 0,74%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,16%, ο γερμανικός DAX κατά 1,01% και ο γαλλικός CAC κατά 0,43%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κερδίζει 1,06% και ο ισπανικός IBEX 35 0,52%.

Αγορές
