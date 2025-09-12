Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικά κινείται ο Γενικός Δείκτης διευρύνοντας το ανοδικό σερί – Ήπιες απώλειες στην Ευρώπη

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο +0,42% ενώ ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο -0,27%
Financial data on a monitor,Stock market data on LED
iStock

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (12.9.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει τις 2.050 μονάδες, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.049,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,42%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,33 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,68%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Elvalhalcor (+1,95%), της Alpha Bank (+1,50%), της Viohalco (+1,36%) και της Εθνικής (+1,30%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,42%) και της Aegean (-0,14%).

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 22 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+9,55%) και Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,35%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Attica Συμμετοχών (-2,75%) και Ακρίτας (-2,74%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, την ώρα που οι επενδυτές αφομοιώνουν τα νέα δεδομένα για τον αμερικάνικο πληθωρισμό και την οικονομική βρετανική ανάπτυξη. 

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,18%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κερδίζει 0,26%, ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,27% και ο γαλλικός CAC 40 0,49%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 0,32% και ο ισπανικός IBEX 35 0,48%. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Σήμερα το πρώτο crash test του νέου Γάλλου πρωθυπουργού με αγορές - Υποστηριχτής της αύξησης των αμυντικών δαπανών και φίλος των ακροδεξιών ο Λεκορνού
Την Παρασκευή, η Fitch Ratings έχει προγραμματίσει να ενημερώσει την αξιολόγησή της για την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας
Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού
Φωτιά στις τιμές του πετρελαίου από τις απειλές Τραμπ για δασμούς στους αγοραστές του ρωσικού πετρελαίου και την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι είναι πρόθυμος να επιβάλει νέους, σαρωτικούς δασμούς στην Ινδία και την Κίνα για να ωθήσει τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία — αλλά μόνο εάν το πράξουν και τα κράτη της ΕΕ
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρετάει στρατιωτικά στο US Open 1
Newsit logo
Newsit logo