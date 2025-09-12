Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικά κινείται ο Γενικός Δείκτης διευρύνοντας το ανοδικό σερί – Ήπιες απώλειες στην Ευρώπη

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (12.9.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει τις 2.050 μονάδες, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.049,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,42%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,33 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,68%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Elvalhalcor (+1,95%), της Alpha Bank (+1,50%), της Viohalco (+1,36%) και της Εθνικής (+1,30%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,42%) και της Aegean (-0,14%).

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 22 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+9,55%) και Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,35%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Attica Συμμετοχών (-2,75%) και Ακρίτας (-2,74%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, την ώρα που οι επενδυτές αφομοιώνουν τα νέα δεδομένα για τον αμερικάνικο πληθωρισμό και την οικονομική βρετανική ανάπτυξη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,18%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κερδίζει 0,26%, ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,27% και ο γαλλικός CAC 40 0,49%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 0,32% και ο ισπανικός IBEX 35 0,48%.