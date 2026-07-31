Οικονομία

Απείλησε ελεγκτές της ΑΑΔΕ πως θα στείλει μπράβους: «Θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι»

«Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλήκαρα» είπε ο εμπλεκόμενος σε λαθρεμπόριο...
ΑΑΔΕ
Φωτογραφία αρχείου ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Μια απίστευτη ιστορία θράσους και απειλών σε βάρος ελεγκτών της έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΑΑΔΕ. Αρνητικός πρωταγωνιστής ένας ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο, ο οποίος τηλεφώνησε στους ελεγκτές για να τους “προειδοποιήσει” ότι δεν ξεμπλόκαραν τον λογαριασμό του, θα τους έστελνε τα… παιδιά!

Όλα έγιναν στη Θάσο, όπου ο κατηγορούμενος είχε εντοπιστεί από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ να εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο προϊόντων.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε δέσμευση του τραπεζικού του λογαριασμού, αλλά όταν εκείνος διαπίστωσε ότι τα χρήματα είναι δεσμευμένα, πήρε τηλέφωνο τους ελεγκτές του Τελωνείου Καβάλας, που είχαν κάνει τον σχετικό έλεγχο για λαθρεμπορία, και τους απείλησε ότι, αν δεν απελευθερώσουν τα χρήματα, θα στείλει “γνωστή συμμορία” της Καβάλας για “συμμόρφωση”.

«Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλήκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι» ήταν η φράση του, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Οι ελεγκτές, όμως, κατήγγειλαν τις απειλές την αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε σχετική δικάσιμος.

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Οικονομία
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