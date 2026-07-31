Wall Street: Οδηγός η Amazon για τον S&P 500, τέταρτος μήνας ανόδου για τον Dow

Άνοδο σημείωσαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση του Ιουλίου, με τις μετοχές της Amazon να αποτελούν οδηγό.

Ειδικότετα, κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής (31.7.2026) ο Nasdaq σημείωσε άνοδο κατά 1% και έκλεισε στις 25.373,85 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,7% στην αξία του και έκλεισε στις 7.489,72 μονάδες ενώ ο έταιρος βασικός δείκτης της Wall Street, ο Dow Jones κέρδισε 276,97 μονάδες, ή 0,53%, για να κλείσει στις 52.485,03 μονάδες.

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Ας σημειωθεί ότι η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007 αυτή την εβδομάδα. Επίσης, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς ξεπέρασε το 4,7%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς οι επενδυτές έχασαν την πίστη τους στη δέσμευση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Fed, Κέβιν Γουόρς, να περιορίσει τον πληθωρισμό. Ενώ έδειξε ότι είναι αφοσιωμένος στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, δήλωσε αυτή την εβδομάδα: «Δεν έχουμε μαγικό ραβδί».

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων κινείται προς το 5% την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις με την άνοδο του πετρελαίου.

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Το επενδυτικό περιβάλλον επηρέασαν επίσης τα κέρδη των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Amazon σημείωσε άνοδο 15% μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων εσόδων στο β’ τρίμηνο. Τα αποτελέσματα, τα οποία πριμοδοτήθηκαν από την ισχύ της δραστηριότητας cloud computing, ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Apple, αντίθετα, βρέθηκε πάνω από 7% χαμηλότερα. Τα έσοδα της εταιρείας για το γ’ τρίμηνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες, χάρη στην αύξηση κατά 22% στις πωλήσεις iPhone, αλλά το έλλειμμα εσόδων από υπηρεσίες ώθησε τη μετοχή σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν ένα ισχυρό ράλι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πέμπτης (30.7.2026) με επικεφαλής τη Microsoft, η οποία σημείωσε άνοδο 16% αφού ο γίγαντας λογισμικού ανακοίνωσε ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη του cloud Azure. Η ανάκαμψη ήρθε μετά από μια έντονη συνεδρίαση την Τετάρτη, όταν ο Dow Jones υποχώρησε πάνω από 1.100 μονάδες, στην χειρότερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2025.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις της εβδομάδας, οι δείκτες έκλεισαν υψηλότερα.