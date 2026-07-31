Αύξηση 6,8% σημείωσε ο όγκος πωλήσεων στο λιανεμπόριο τον Μάιο

Αύξηση της τάξης του 6,8% σημείωσε ο όγκος πωλήσεων στο λιανεμπόριο τον Μάιο του 2026 συγκριτικά με το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή).

Συγκεκριμένα, αύξηση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη-Οικιακός εξοπλισμός (10,6%), Ένδυση-Υπόδηση (8,6%) και Φαρμακευτικά-Καλλυντικά (8,4%), ενώ αύξηση πωλήσεων σημειώθηκε στα Τρόφιμα-Ποτά-Καπνό (7,9%), στα Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (6,9%), στα Πολυκαταστήματα (5,8%) και στα Βιβλία-Χαρτικά-Λοιπά είδη (2%), όπως ενημέρωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

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Αντίθετα, οι πωλήσεις Καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 0,6%, ο γενικός δείκτης όγκου (σε σταθερές τιμές) αυξήθηκε κατά 6,8% τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025, ενώ σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026 κατέγραψε άνοδο 5,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης κατέγραψε αύξηση 3,3% τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (σε τρέχουσες τιμές) σημείωσε αύξηση 10,1% τον Μάιο 2026 σε ετήσια βάση και 5,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε άνοδο 3,4% τον Μάιο 2026 έναντι του Απριλίου 2026.