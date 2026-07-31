ΤτΕ: Στο 4,74% ανέβηκαν τα επιτόκια των δανείων τον Ιούνιο – Στο 0,35% έμειναν οι καταθέσεις

Νέα αύξηση κατέγραψαν τον Ιούνιο τα επιτόκια των υφιστάμενων δανείων, την ώρα που η απόδοση των καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,74%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων έμεινε ουσιαστικά σταθερό στο 0,35%. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά ανάμεσα στα δύο επιτόκια διευρύνθηκε στις 4,39 ποσοστιαίες μονάδες, από 4,29 μονάδες τον Μάιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα νέα τραπεζικά προϊόντα, το μέσο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,36%, από 0,34% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,65%. Το περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε οριακά στις 4,29 ποσοστιαίες μονάδες, από 4,31 μονάδες τον Μάιο.

Οι αποδόσεις των νέων καταθέσεων

Στις καταθέσεις μίας ημέρας των νοικοκυριών, το μέσο επιτόκιο παρέμεινε στο 0,03%, ενώ στις αντίστοιχες καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και έφτασε στο 0,20%.

Το επιτόκιο των καταθέσεων των νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 1,20%. Στις επιχειρήσεις, το επιτόκιο των καταθέσεων διάρκειας έως ένα έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,91%.

Στο 14,49% κάρτες και ανοικτά δάνεια

Το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια, στα οποία περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κάρτες, τα ανοικτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις, μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης, αλλά παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του 14,49%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα καταναλωτικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο καταγράφηκε μείωση κατά 12 μονάδες βάσης, στο 10,63%. Αντίθετα, το επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,56%.

Το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε στο 4,69%, ενώ στα επαγγελματικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο 6,82%. Για τα νέα επιχειρηματικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 4,23%, ενώ στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 4,51%.

Αυξήσεις στα υφιστάμενα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια

Στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια διάρκειας άνω των πέντε ετών, το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 3,66%. Στα καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες αυξήθηκε στο 8,45%.

Μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα επιχειρηματικά δάνεια διάρκειας άνω των πέντε ετών, όπου το επιτόκιο αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και έφτασε στο 4,31%. Στα αντίστοιχα επαγγελματικά δάνεια αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, στο 5,52%.