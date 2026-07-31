Στην «φάκα» της ΑΑΔΕ στα τελωνεία 2 εκατ. ευρώ, 31.000 «μαϊμούδες» και δύο εξωτικοί παπαγάλοι

Περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ σε αδήλωτα μετρητά, 4,1 εκατ. λαθραία τσιγάρα, 31.013 παραποιημένα προϊόντα και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν από τα τελωνεία της ΑΑΔΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ οι έλεγχοι «έπιασαν» ακόμα και… δύο εξωτικούς παπαγάλους…

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκαν σε τελωνεία αεροδρομίων, λιμανιών, συνοριακών σταθμών, σε οχήματα, αποσκευές επιβατών, ταχυδρομικά δέματα και χώρους προσωρινής αποθήκευσης, με τη χρήση συστημάτων X-Ray και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η παράνομη μεταφορά χρημάτων και χρυσού, το λαθρεμπόριο καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων, τα προϊόντα-«μαϊμού», τα ναρκωτικά και ο παράνομος οπλισμός.

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Συνολικά κατασχέθηκαν 2.065.416,91 ευρώ, 91.723 δολάρια, 11.790 λίρες Αγγλίας και μεγάλα ποσά σε τουρκικές λίρες, δηνάρια, λεκ και λέβα. Οι τελωνειακές αρχές εντόπισαν επίσης τραπεζική επιταγή αξίας 191.357 λέι Ρουμανίας, 60 χρυσά νομίσματα και έξι πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 190 γραμμαρίων.

Τα αδήλωτα μετρητά στα σύνορα

Τα μεγαλύτερα ποσά εντοπίστηκαν στα τελωνεία Ευζώνων και Κήπων, όπου δεσμεύτηκαν περισσότερα από 700.000 ευρώ σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις. Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατασχέθηκαν χρήματα από επιβάτες που ταξίδευαν από Κωνσταντινούπολη, Ντόχα, Αντίς Αμπέμπα, Τίρανα, Νέα Υόρκη και Βηρυτό, ενώ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» εντοπίστηκαν 288.610 ευρώ και 12.028 δολάρια.

Ιδιαίτερα μεγάλος ήταν ο όγκος των παράνομων καπνικών προϊόντων. Οι κατασχέσεις έφτασαν τα 4.126.057 τσιγάρα, τα 70 κιλά καπνού, τα 3.346 πούρα και τις 29.340 θερμαινόμενες ράβδους καπνού.

Μόνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, 17 επιβάτες που έφτασαν από Κάιρο, Γιερεβάν και Κωνσταντινούπολη μετέφεραν στις αποσκευές τους σχεδόν 698.000 τσιγάρα. Σε εγκαταλελειμμένες αποσκευές εντοπίστηκαν άλλα 2,32 εκατ. τσιγάρα, ενώ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατασχέθηκαν περισσότερα από 443.000 τεμάχια.

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Χιλιάδες προϊόντα-«μαϊμού»

Στους ελέγχους εντοπίστηκαν 31.013 παραποιημένα και παράνομα προϊόντα, όπως ρούχα, παπούτσια, τσάντες, ρολόγια, γυαλιά ηλίου και λευκά είδη.

Στο Τελωνείο Κήπων κατασχέθηκαν περισσότερα από 22.000 είδη ένδυσης και υπόδησης που έφεραν πλαστά εμπορικά σήματα, καθώς και 1.705 παράνομα δοχεία γραφίτη και οκτώ καλούπια για την αναπαραγωγή ετικετών γνωστών εταιρειών. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας δεσμεύτηκαν επίσης 6.709 παραποιημένα προϊόντα μέσα σε ταχυδρομικά δέματα από την Αίγυπτο και την Κίνα.

Οι τελωνειακοί έλεγχοι οδήγησαν ακόμη στην κατάσχεση 129 κιλών της ναρκωτικής ουσίας KHAT, 25 κιλών κάνναβης και 574 γραμμαρίων THC. Μεγάλες ποσότητες βρέθηκαν σε αποσκευές επιβατών και ταχυδρομικά δέματα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ 11 κιλά κάνναβης είχαν κρυφτεί σε συσκευασίες ηλεκτρονικών συσκευών μέσα σε όχημα που εισερχόταν στη χώρα.

Κατασχέθηκαν επίσης 528 είδη παράνομου οπλισμού, 347 λίτρα αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων, παράνομα φάρμακα και φυτοφάρμακα, 500 κινητά τηλέφωνα, χρυσά κοσμήματα βάρους σχεδόν δύο κιλών, δύο εξωτικοί παπαγάλοι και τμήμα απολιθωμένου κορμού από το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, αξίας άνω των 7.000 ευρώ.