Πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός: Μονιμοποιείται σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση 53 εκατ. ευρώ τον χρόνο

Μόνιμο χαρακτήρα αποκτά το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» για άτομα με αναπηρία, το οποίο επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη τη χώρα, με ετήσια χρηματοδότηση 53 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Από το συνολικό ποσό, τα 30 εκατ. ευρώ εξασφαλίζονται μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027, καθώς η σχετική πράξη εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή». Δικαιούχος της χρηματοδότησης είναι ο ΟΠΕΚΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη συνέχιση και την επέκταση του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χρηματοδότηση καλύπτει τις αμοιβές των Προσωπικών Βοηθών, αλλά και την οικονομική ενίσχυση των ωφελουμένων που επιλέγουν να διαμένουν μαζί με τον βοηθό τους.

Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει υποστήριξη μέσα και έξω από το σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου με αναπηρία. Η βοήθεια μπορεί να αφορά την εργασία, τις σπουδές, τις μετακινήσεις, τις καθημερινές δραστηριότητες και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Κάθε ωφελούμενος επιλέγει ο ίδιος τον βοηθό του και καθορίζει το είδος της υποστήριξης που χρειάζεται, χωρίς ο Προσωπικός Βοηθός να υποκαθιστά τις αποφάσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραμένουν 1.825 ωφελούμενοι

Κατά την πιλοτική εφαρμογή, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πρόγραμμα εντάχθηκαν 1.825 άτομα με αναπηρία, ενώ απασχολήθηκαν συνολικά 3.043 Προσωπικοί Βοηθοί.

Όσοι ωφελούμενοι είχαν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος παραμένουν στη νέα μόνιμη δομή χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.

Για την ένταξη νέων ωφελουμένων θα εφαρμοστεί σύστημα μοριοδότησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τον αριθμό των νέων δικαιούχων αναμένεται να καθοριστούν με τις σχετικές αποφάσεις.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι η μονιμοποίηση του προγράμματος διασφαλίζει τη συνέχιση της υπηρεσίας για τους υφιστάμενους ωφελουμένους και δημιουργεί τη δυνατότητα ένταξης νέων δικαιούχων σε όλη τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σημείωσε ότι η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης επιτρέπει τη μετατροπή του πιλοτικού προγράμματος σε μόνιμη κοινωνική πολιτική εθνικής εμβέλειας.