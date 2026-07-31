Η ΔΕΗ εισέρχεται στην αγορά ενέργειας της Πολωνίας με έργα ΑΠΕ 277,3 MW

Την είσοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας της Πολωνίας σηματοδοτεί η συμφωνία για την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW.

Η συμφωνία με τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables Polska HoldCo S.A. αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ και σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

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Η τοποθέτηση στην πολωνική αγορά ενισχύει την παρουσία της ΔΕΗ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας, η οποία θα εκτείνεται από την Ελλάδα έως την Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα, η επέκταση σε διαφορετικές χώρες και τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας περιορίζει το επιχειρησιακό ρίσκο και ενισχύει την αξία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

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Το νέο χαρτοφυλάκιο στην Πολωνία

Το χαρτοφυλάκιο που αποκτά η ΔΕΗ περιλαμβάνει αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία, καθώς και νέα φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη. Όλα τα έργα έχουν εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 35 ετών.

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Ειδικότερα, η συμφωνία περιλαμβάνει τρία αιολικά πάρκα σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 130,5 MW, στις περιοχές Ilza, Tomaszow και Poturzyn.

Το αιολικό πάρκο στην περιοχή Ilza έχει ισχύ 54 MW, το έργο στο Tomaszow 46,5 MW και το πάρκο στο Poturzyn 30 MW. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, τα συγκεκριμένα έργα διαθέτουν υψηλό συντελεστή απόδοσης, ο οποίος φθάνει έως και το 33%.

Στο χαρτοφυλάκιο εντάσσονται επίσης δύο φωτοβολταϊκά πάρκα σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 44,9 MW. Πρόκειται για το έργο Pakoslaw, ισχύος 25,1 MW, και το έργο Recz, ισχύος 19,8 MW.

Τα φωτοβολταϊκά έργα διαθέτουν μακροχρόνια συμβόλαια σταθερής τιμής για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, περιορίζοντας την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς ενέργειας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ακόμη δύο φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος 101,9 MW, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2029.

Πρόκειται για το Ilza CP, ισχύος 50,9 MW, και το Tomaszow CP, ισχύος 51 MW. Τα δύο έργα θα αναπτυχθούν με τη μέθοδο του cable pooling, χρησιμοποιώντας την ίδια υποδομή σύνδεσης με τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα.

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει σε διαφορετικές μονάδες παραγωγής ενέργειας να μοιράζονται την ίδια σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης χωρητικότητας του δικτύου και περιορίζεται η ανάγκη κατασκευής νέων υποδομών σύνδεσης.

Παράλληλα, η συνύπαρξη αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων στην ίδια σύνδεση δημιουργεί συνέργειες, καθώς η παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας πραγματοποιείται συνήθως σε διαφορετικές ώρες και καιρικές συνθήκες.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των συνήθων αιρέσεων για συμφωνίες αυτού του είδους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η αγορά καθαρής ενέργειας της Πολωνίας

Η Πολωνία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ξεπέρασε το 17% κατά την περίοδο 2016-2025.

Η χώρα υλοποιεί πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης με στόχο έως το 2030 περισσότερο από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων επενδύσεων διαδραματίζει και το νομικό πλαίσιο για το cable pooling, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2023 και επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του ηλεκτρικού δικτύου.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε ότι η συμφωνία για την Πολωνία ακολουθεί χρονικά την είσοδο του Ομίλου στην αγορά της Ουγγαρίας και εντάσσεται στη νέα φάση επέκτασης της ΔΕΗ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου έως το 2030, ο Όμιλος στοχεύει σε νέες αγορές υψηλής δυναμικής, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, με σκοπό να αναπτύξει 2,2 GW έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης.

«Με την απόκτηση αυτού του εξαιρετικά ισορροπημένου χαρτοφυλακίου 277,3 MW ενσωματώνουμε στο δυναμικό μας σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και διευρύνουμε το γεωγραφικό μας αποτύπωμα», σημείωσε.

Στόχος τα 24,3 GW έως το 2030

Ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξή του στην ευρύτερη περιοχή, έχοντας θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του στα 24,3 GW έως το 2030, από 12,4 GW το 2025.

Ο στόχος προβλέπεται να επιτευχθεί με την προσθήκη περίπου 2,4 GW νέας ισχύος κάθε χρόνο, κυρίως σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ευέλικτες μονάδες παραγωγής και έργα αποθήκευσης.

Η επέκταση στην Πολωνία αποτελεί συνέχεια της παρουσίας που έχει ήδη αναπτύξει ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Παράλληλα, επενδυτικά σχέδια προωθούνται και σε άλλες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ουγγαρία.

Έως το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου προβλέπεται να βρίσκεται εκτός Ελλάδας.

Το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ θα περιλαμβάνει ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική παραγωγή, μονάδες φυσικού αερίου και έργα αποθήκευσης ενέργειας, με στόχο τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της.