Οικονομία

Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου 2026 – Πόσο θα κοστίζουν οι μετακινήσεις στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους

Στα 15,90 ευρώ ανεβαίνει από 1η Ιανουαρίου 2026 η διέλευση Ι.Χ. από τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, μαζί με αυξήσεις στα διόδια των αυτοκινητόδρομων - Όλες οι αυξήσεις στα διόδια
Διόδια
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Αυξημένες τιμές στα μετωπικά και πλευρικά διόδια τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 στους βασικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας, καθώς και στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Οι νέοι τιμοκατάλογοι έχουν ήδη ανακοινωθεί από τις παραχωρησιούχες εταιρείες και αφορούν χιλιάδες οδηγούς σε καθημερινές και υπεραστικές μετακινήσεις.

Οι αυξήσεις των τιμών των διοδίων αφορούν τους άξονες Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας, Πατρών – Πύργου, Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και τον κλάδο Λεύκτρου – Σπάρτης, καθώς και τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας

Σύμφωνα με τις νέες τιμές της «Ολυμπίας Οδού», το ταξίδι Πάτρα – Ελευσίνα για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ, από 13,30 ευρώ.

Μετωπικός σταθμός Ρίου

Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,90 €

Ι.Χ. επιβατικά: 2,70 €

Οχήματα 2–3 αξόνων: 6,80 €

Οχήματα 4+ αξόνων: 9,50 €

Μετωπικός σταθμός Ελαιώνα

Δίκυκλα – τρίκυκλα: 2,70 €

Ι.Χ. επιβατικά: 3,80 €

Οχήματα 2–3 αξόνων: 9,70 €

Οχήματα 4+ αξόνων: 13,60 €

Μετωπικός σταθμός Κιάτου

Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,90 €

Ι.Χ. επιβατικά: 2,70 €

Οχήματα 2–3 αξόνων: 6,80 €

Οχήματα 4+ αξόνων: 9,60 €

Μετωπικός σταθμός Ισθμού

Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,50 €

Ι.Χ. επιβατικά: 2,10 €

Οχήματα 2–3 αξόνων: 5,40 €

Οχήματα 4+ αξόνων: 7,60 €

Μετωπικός σταθμός Ελευσίνας

Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,70 €

Ι.Χ. επιβατικά: 2,50 €

Οχήματα 2–3 αξόνων: 6,30 €

Οχήματα 4+ αξόνων: 8,90 €

Πλευρικοί σταθμοί

Δρέπανο

Ι.Χ.: 2,00 €

Καλάβρυτα

Ι.Χ.: 2,80 €

Ακράτα

Ι.Χ.: 2,00 €

Δερβένι

Ι.Χ.: 1,60 €

Κιάτο

Ι.Χ.: 1,00 €

Ζευγολατιό

Ι.Χ.: 0,90 €

Άγιοι Θεόδωροι

Ι.Χ.: 0,60 €

Πάχη

Ι.Χ.: 1,10 €

Νέα Πέραμος

Ι.Χ.: 1,70 €

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου

Το ταξίδι Πάτρα – Πύργος για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.

Μετωπικοί σταθμοί

Πάτρα

Ι.Χ.: 3,60 €

Πύργος

Ι.Χ.: 2,10 €

Πλευρικοί σταθμοί

Κάτω Αχαΐα

Ι.Χ.: 2,20 €

Αμαλιάδα

Ι.Χ.: 1,30 €

Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Το κόστος για Ι.Χ. στο ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα αυξάνεται στα 15,00 ευρώ, από 14,35 ευρώ.

Ενδεικτικά:

Κλόκοβα: 3,55 €

Αγγελόκαστρο: 4,20 €

Μενίδι: 3,55 €

Τέροβο: 3,70 €

Μεσολόγγι (πλευρικός): 1,50 €

Άρτα (πλευρικός): 0,90 €

Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και Λεύκτρο – Σπάρτη

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75

Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95

Ενδεικτικά Ι.Χ.:

Σπαθοβούνι: 2,95 €

Νεστάνη: 2,80 €

Μάναρη: 2,30 €

Βελιγοστή: 1,45 €

Καλαμάτα: 2,25 €

Πετρίνα: 3,45 €

Στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Οι νέες τιμές απλής διέλευσης:

Μοτοσικλέτες: 2,50 €

Επιβατηγά Ι.Χ.: 15,90 €

Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ: 5,00 €

Φορτηγά 2 αξόνων: 24,70 €

Φορτηγά 3 αξόνων: 40,10 €

Φορτηγά 4+ αξόνων: 50,90 €

Λεωφορεία έως 20 θέσεις: 37,80 €

Λεωφορεία 21 – 40 θέσεων: 53,10 €

Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων: 81,40 €

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
362
331
149
103
99
Οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία – Τι πληρώνουμε μέσω ΑΑΔΕ
Τέλη κυκλοφορίας, δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, δηλώσεις αναδρομικών, τεκμηρίων και αποβιωσάντων περιλαμβάνονται στις φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν έως σήμερα στις 11:00 το βράδυ
Traffic jam with a row of cars on a highway during rush hour in the evening after work. red brake lights of stopped cars on the background of wet asphalt with white lanes at sunset
Εξωδικαστικός για χρέη προς δήμους: Έρχεται αίτηση υπαγωγής ακόμη και με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης
Νέα διάταξη στην εκπνοή του 2025 τροποποιεί το πλαίσιο που άνοιξε για να εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλές προς δήμους και νομικά πρόσωπα δήμων άνω των 10.000 ευρώ
young man holding pen with bills working for calculate business data, taxes, bills payment, Start up counting finance. accounting, statistics, and analytic research concept
Newsit logo
Newsit logo