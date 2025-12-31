Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου 2026 – Πόσο θα κοστίζουν οι μετακινήσεις στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους

Αυξημένες τιμές στα μετωπικά και πλευρικά διόδια τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 στους βασικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας, καθώς και στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Οι νέοι τιμοκατάλογοι έχουν ήδη ανακοινωθεί από τις παραχωρησιούχες εταιρείες και αφορούν χιλιάδες οδηγούς σε καθημερινές και υπεραστικές μετακινήσεις.

Οι αυξήσεις των τιμών των διοδίων αφορούν τους άξονες Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας, Πατρών – Πύργου, Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και τον κλάδο Λεύκτρου – Σπάρτης, καθώς και τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας

Σύμφωνα με τις νέες τιμές της «Ολυμπίας Οδού», το ταξίδι Πάτρα – Ελευσίνα για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ, από 13,30 ευρώ.

Μετωπικός σταθμός Ρίου

Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,90 €

Ι.Χ. επιβατικά: 2,70 €

Οχήματα 2–3 αξόνων: 6,80 €

Οχήματα 4+ αξόνων: 9,50 €

Μετωπικός σταθμός Ελαιώνα

Δίκυκλα – τρίκυκλα: 2,70 €

Ι.Χ. επιβατικά: 3,80 €

Οχήματα 2–3 αξόνων: 9,70 €

Οχήματα 4+ αξόνων: 13,60 €

Μετωπικός σταθμός Κιάτου

Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,90 €

Ι.Χ. επιβατικά: 2,70 €

Οχήματα 2–3 αξόνων: 6,80 €

Οχήματα 4+ αξόνων: 9,60 €

Μετωπικός σταθμός Ισθμού

Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,50 €

Ι.Χ. επιβατικά: 2,10 €

Οχήματα 2–3 αξόνων: 5,40 €

Οχήματα 4+ αξόνων: 7,60 €

Μετωπικός σταθμός Ελευσίνας

Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,70 €

Ι.Χ. επιβατικά: 2,50 €

Οχήματα 2–3 αξόνων: 6,30 €

Οχήματα 4+ αξόνων: 8,90 €

Πλευρικοί σταθμοί

Δρέπανο

Ι.Χ.: 2,00 €

Καλάβρυτα

Ι.Χ.: 2,80 €

Ακράτα

Ι.Χ.: 2,00 €

Δερβένι

Ι.Χ.: 1,60 €

Κιάτο

Ι.Χ.: 1,00 €

Ζευγολατιό

Ι.Χ.: 0,90 €

Άγιοι Θεόδωροι

Ι.Χ.: 0,60 €

Πάχη

Ι.Χ.: 1,10 €

Νέα Πέραμος

Ι.Χ.: 1,70 €

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου

Το ταξίδι Πάτρα – Πύργος για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.

Μετωπικοί σταθμοί

Πάτρα

Ι.Χ.: 3,60 €

Πύργος

Ι.Χ.: 2,10 €

Πλευρικοί σταθμοί

Κάτω Αχαΐα

Ι.Χ.: 2,20 €

Αμαλιάδα

Ι.Χ.: 1,30 €

Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Το κόστος για Ι.Χ. στο ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα αυξάνεται στα 15,00 ευρώ, από 14,35 ευρώ.

Ενδεικτικά:

Κλόκοβα: 3,55 €

Αγγελόκαστρο: 4,20 €

Μενίδι: 3,55 €

Τέροβο: 3,70 €

Μεσολόγγι (πλευρικός): 1,50 €

Άρτα (πλευρικός): 0,90 €

Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και Λεύκτρο – Σπάρτη

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 €

Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 €

Ενδεικτικά Ι.Χ.:

Σπαθοβούνι: 2,95 €

Νεστάνη: 2,80 €

Μάναρη: 2,30 €

Βελιγοστή: 1,45 €

Καλαμάτα: 2,25 €

Πετρίνα: 3,45 €

Στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Οι νέες τιμές απλής διέλευσης:

Μοτοσικλέτες: 2,50 €

Επιβατηγά Ι.Χ.: 15,90 €

Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ: 5,00 €

Φορτηγά 2 αξόνων: 24,70 €

Φορτηγά 3 αξόνων: 40,10 €

Φορτηγά 4+ αξόνων: 50,90 €

Λεωφορεία έως 20 θέσεις: 37,80 €

Λεωφορεία 21 – 40 θέσεων: 53,10 €

Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων: 81,40 €