Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου 2026 – Πόσο θα κοστίζουν οι μετακινήσεις στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους

Αυξημένες τιμές στα μετωπικά και πλευρικά διόδια τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 στους βασικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας, καθώς και στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Οι νέοι τιμοκατάλογοι έχουν ήδη ανακοινωθεί από τις παραχωρησιούχες εταιρείες και αφορούν χιλιάδες οδηγούς σε καθημερινές και υπεραστικές μετακινήσεις.
Οι αυξήσεις των τιμών των διοδίων αφορούν τους άξονες Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας, Πατρών – Πύργου, Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και τον κλάδο Λεύκτρου – Σπάρτης, καθώς και τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.
Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας
Σύμφωνα με τις νέες τιμές της «Ολυμπίας Οδού», το ταξίδι Πάτρα – Ελευσίνα για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ, από 13,30 ευρώ.
Μετωπικός σταθμός Ρίου
Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,90 €
Ι.Χ. επιβατικά: 2,70 €
Οχήματα 2–3 αξόνων: 6,80 €
Οχήματα 4+ αξόνων: 9,50 €
Μετωπικός σταθμός Ελαιώνα
Δίκυκλα – τρίκυκλα: 2,70 €
Ι.Χ. επιβατικά: 3,80 €
Οχήματα 2–3 αξόνων: 9,70 €
Οχήματα 4+ αξόνων: 13,60 €
Μετωπικός σταθμός Κιάτου
Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,90 €
Ι.Χ. επιβατικά: 2,70 €
Οχήματα 2–3 αξόνων: 6,80 €
Οχήματα 4+ αξόνων: 9,60 €
Μετωπικός σταθμός Ισθμού
Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,50 €
Ι.Χ. επιβατικά: 2,10 €
Οχήματα 2–3 αξόνων: 5,40 €
Οχήματα 4+ αξόνων: 7,60 €
Μετωπικός σταθμός Ελευσίνας
Δίκυκλα – τρίκυκλα: 1,70 €
Ι.Χ. επιβατικά: 2,50 €
Οχήματα 2–3 αξόνων: 6,30 €
Οχήματα 4+ αξόνων: 8,90 €
Πλευρικοί σταθμοί
Δρέπανο
Ι.Χ.: 2,00 €
Καλάβρυτα
Ι.Χ.: 2,80 €
Ακράτα
Ι.Χ.: 2,00 €
Δερβένι
Ι.Χ.: 1,60 €
Κιάτο
Ι.Χ.: 1,00 €
Ζευγολατιό
Ι.Χ.: 0,90 €
Άγιοι Θεόδωροι
Ι.Χ.: 0,60 €
Πάχη
Ι.Χ.: 1,10 €
Νέα Πέραμος
Ι.Χ.: 1,70 €
Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου
Το ταξίδι Πάτρα – Πύργος για Ι.Χ. διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.
Μετωπικοί σταθμοί
Πάτρα
Ι.Χ.: 3,60 €
Πύργος
Ι.Χ.: 2,10 €
Πλευρικοί σταθμοί
Κάτω Αχαΐα
Ι.Χ.: 2,20 €
Αμαλιάδα
Ι.Χ.: 1,30 €
Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων
Το κόστος για Ι.Χ. στο ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα αυξάνεται στα 15,00 ευρώ, από 14,35 ευρώ.
Ενδεικτικά:
Κλόκοβα: 3,55 €
Αγγελόκαστρο: 4,20 €
Μενίδι: 3,55 €
Τέροβο: 3,70 €
Μεσολόγγι (πλευρικός): 1,50 €
Άρτα (πλευρικός): 0,90 €
Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και Λεύκτρο – Σπάρτη
Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 €
Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 €
Ενδεικτικά Ι.Χ.:
Σπαθοβούνι: 2,95 €
Νεστάνη: 2,80 €
Μάναρη: 2,30 €
Βελιγοστή: 1,45 €
Καλαμάτα: 2,25 €
Πετρίνα: 3,45 €
Στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
Οι νέες τιμές απλής διέλευσης:
Μοτοσικλέτες: 2,50 €
Επιβατηγά Ι.Χ.: 15,90 €
Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ: 5,00 €
Φορτηγά 2 αξόνων: 24,70 €
Φορτηγά 3 αξόνων: 40,10 €
Φορτηγά 4+ αξόνων: 50,90 €
Λεωφορεία έως 20 θέσεις: 37,80 €
Λεωφορεία 21 – 40 θέσεων: 53,10 €
Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων: 81,40 €