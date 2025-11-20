Άμυνα: Επιπλέον 600.000 εργάτες ζητά η βιομηχανία για να επανεξοπλιστεί η ΕΕ – Έρχονται προγράμματα κατάρτισης, vouchers και ακαδημίες

To διπλασιασμό των εργαζομένων στον τομέα της άμυνας (δηλαδή να φτάσουν τους 1.200.000!) συστήνει εμμέσως η Κομισιόν μέχρι το 2028, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τoν «Οδικό Χάρτη για τον Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας Άμυνας» στην ΕΕ, τον οποίο εξέδωσαν χθες οι Βρυξέλλες (19.11.2025).

Ο εν λόγω «χάρτης» αποτελεί εξειδίκευση από την πλευρά των επιχειρησιακών καθηκόντων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας άμυνας του γενικού Οδικού Χάρτη για Ευρωπαϊκή Αμυντική Ικανότητα έως το 2030 στα πλαίσια του σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ (ReArm EU).

Και εκείνο που προβλέπει ο οδικός χάρτης για το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας είναι, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του υφιστάμενου πλήθους των εργαζομένων της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και ταυτόχρονα η κατάρτιση ενός επιπλέον πλήθους αντίστοιχου μεγέθους με το υφιστάμενο.

Η Koμισιόν θα υποστηρίξει τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη Σύμπραξη Δεξιοτήτων Μεγάλης Κλίμακας στον Αεροδιαστημικό Τομέα και την Άμυνα στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις Δεξιότητες, ώστε να συνεχίσουν το έργο τους σχετικά με τα προγράμματα πρόβλεψης δεξιοτήτων, αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης, καθώς και με την εμπλοκή ταλέντων.

Στόχος είναι η υποστήριξη των κρατών μελών και των φορέων του κλάδου σε σχέση με τα εξής γιγάντια πρότζεκτς:

«την αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling) περίπου του 12% του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού στην αεροδιαστημική και την άμυνα κάθε χρόνο» . Δεδομένου ότι, σύμφωνα με στατιστικές έρευνες, σήμερα απασχολούνται κοντά στους 600.000 εργαζόμενοι στην άμυνα, η παραπάνω πρόταση ισοδυναμεί με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε 70.000 – 80.000 εργαζόμενους ετησίως την επόμενη 6ετία.

«την επανεκπαίδευση (reskilling) 600.000 ατόμων για τον αμυντικό κλάδο έως το 2030».

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία της υφιστάμενης απασχόλησης στην αμυντική βιομηχανία, θα χρειαστεί ο διπλασιασμός της την επόμενη 5ετία, δηλαδή μέχρι το 2030, κατά το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

Προτεινόμενες δράσεις

Οι προτεινόμενες δράσεις από πλευράς Κομισιόν προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι έχουν ως εξής:

1. Κατάρτιση με στόχο τη μετακίνηση εργαζομένων

Η Κομισιόν επισημαίνει πως «στο πλαίσιο της Ένωσης Δεξιοτήτων (Union of Skills), θα θεσπισθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα Εγγύησης Δεξιοτήτων.

Αυτό θα βοηθήσει τους εργαζόμενους που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας ή βρίσκονται σε επαγγελματική μετάβαση από τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα και τις σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού του να μετακινηθούν σε θέσεις εργασίας σε στρατηγικούς και αναπτυσσόμενους τομείς όπως η άμυνα (από το 4ο τρίμηνο του 2025)».

2. Κουπόνια πρακτικής άσκησης για την προσέλκυση ταλέντων

«Θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ταλέντων της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ (EU Defence Industry Talent Platform) για συγκεκριμένους τομείς, για την υποστήριξη θέσεων πρακτικής άσκησης -μέσω κουπονιών- σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις διπλής χρήσης και άμυνας, μικρές μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και αναβαθμισμένες επιχειρήσεις.

Σκοπός είναι η αύξηση της προβολής των ευκαιριών απασχόλησης για νέους επαγγελματίες στον τομέα άμυνα και τη βελτίωση της ευρωπαϊκής πρόσβασης σε ταλέντα για τις ΜΜΕ άμυνας, τις μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις αναβαθμισμένες επιχειρήσεις (έως το 4ο τρίμηνο του 2026)», σύμφωνα με την Κομισιόν. Η πλατφόρμα αυτή θα υποστηριχτεί από τα υπάρχοντα χρηματοδοτικό εργαλεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

3. Διαδικτυακές ακαδημίες δεξιοτήτων για την άμυνα

Ο οδικός χάρτης της Κομισιόν για τον μετασχηματισμό της αμυντικής βιομηχανίας προβλέπει πως θα υπάρξει «αξιοποίηση των υπαρχουσών διαδικτυακών ακαδημιών της ΕΕ (όπως η Διαστημική Ακαδημία EUSPA και οι Ψηφιακές Ακαδημίες Δεξιοτήτων) για την ενίσχυση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την άμυνα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις στρατηγικές προτεραιότητες της βιομηχανίας της ΕΕ (από το 2ο τρίμηνο του 2026).

Βασιζόμενοι σε αυτό το θεμέλιο, θα αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης η ίδρυση μιας ανεξάρτητης Ακαδημίας Δεξιοτήτων Αμυντικής Βιομηχανίας της ΕΕ (από το 2028 και μετά)».