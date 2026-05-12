Η Ρωσία κατεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη στο 0,4% από 1,3% και διατηρεί την πρόβλεψη για την τιμή του πετρελαίου

Η Ρωσία μείωσε τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και τα επόμενα τρία χρόνια, αλλά άφησε αμετάβλητη την τιμή του πετρελαίου με βάση την οποία καταρτίζει τον προϋπολογισμό της, παρά την απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών που οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Vedomosti (12.5.2026).

Οι νέες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομίας της Ρωσίας αναφέρουν μείωση του ρυθμού αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) στο 0,4% το 2026 από 1,3% προηγουμένως και στο 1,4% το 2027 από 2,8%, ενώ το 2029 η ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει το 2,4%.

Υποστήριξε ότι αναμενόταν επιβράδυνση μετά από μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης την περίοδο 2023-24, η οποία, όπως λένε πολλοί αναλυτές, τροφοδοτήθηκε από τις στρατιωτικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών του πολέμου στην Ουκρανία .

«Η οικονομική δυναμική είναι κυκλική. Μετά από μια περίοδο υψηλής ανάπτυξης, υπάρχει πάντα μια διόρθωση, που συχνά συνοδεύεται από διαρθρωτικό μετασχηματισμό. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό στάδιο για την οικονομία», δήλωσε ο Νόβακ, τονίζοντας ότι η οικονομία αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον «άνευ προηγουμένου πίεσης από κυρώσεις».

Η οικονομία της Ρωσίας, αξίας 3 τρισ. δολαρίων, που επλήγη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις δυτικές κυρώσεις και τα υψηλά επιτόκια, συρρικνώθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο, σηματοδοτώντας την πρώτη τριμηνιαία πτώση από τις αρχές του 2023, μετά από αυξήσεις φόρων στις αρχές του έτους και μεγάλες εκπτώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο που συνδέονται με τις δυτικές κυρώσεις.

Σε μια απροσδόκητη κίνηση, ο Νόβακ δήλωσε ότι το υπουργείο προέβλεψε ότι η τιμή του πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εσόδων του προϋπολογισμού θα παραμείνει στα 59 δολάρια ανά βαρέλι το 2026. Η προβλεπόμενη τιμή του πετρελαίου ισούται με την λεγόμενη «τιμή αποκοπής», η οποία καθορίζει το μερίδιο των εσόδων από το πετρέλαιο του προϋπολογισμού που πηγαίνει στο δημοσιονομικό αποθεματικό, το Ταμείο Εθνικού Πλούτου.

Η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνει στα 50 δολάρια ανά βαρέλι για τα επόμενα τρία χρόνια, αν και πολλοί αναλυτές, όπως αναφέρει το Reuters, είχαν δηλώσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι μεταξύ των κύριων ωφελημένων από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

«Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια ρεαλιστική και συντηρητική πολιτική. Η κρίση δημιουργεί συνθήκες για αυξημένα έσοδα από εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και από πολλά άλλα αγαθά. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι μακροπρόθεσμο», δήλωσε ο Νόβακ στην εφημερίδα Vedomosti.

Πέρυσι, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επανέναρξη της ανάπτυξης το 2026. Τον περασμένο μήνα, επέπληξε ανώτερους αξιωματούχους για την επιβράδυνση της ανάπτυξης και τους είπε να επινοήσουν νέους τρόπους για να στηρίξουν την οικονομία.

«Η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να επαναφέρει την οικονομική ανάπτυξη σε μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη τροχιά, με στόχο την επίτευξη ή και την υπέρβαση του παγκόσμιου μέσου ρυθμού, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους», δήλωσε ο Νόβακ.