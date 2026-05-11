Τάνκερ του Κατάρ με φυσικό αέριο πέρασε τα Στενά του Ορμούζ: Ο ρόλος ρυθμιστή του Πακιστάν

Τάνκερ του Κατάρ με φυσικό αέριο πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ με προορισμό το Πακιστάν, κάτι που δείχνει τα οφέλη που έχει αποκομίσει το Πακιστάν λόγω του ρόλου ρυθμιστή που έχει αναλάβει στην ευρύτερη περιοχή.

Το τάνκερ «Al Kharaitiyat», το οποίο φόρτωσε προ ημών φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις εξαγωγής Ras Laffan του Κατάρ, βρίσκεται πλέον κοντά στο Πακιστάν, έχοντας καταφέρει να «αποδράσει» από τα Στενά του Ορμούζ.

Το ταξίδι του ήταν το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ Πακιστάν και Ιράν, προκειμένου να επιτραπεί η διέλευση περιορισμένου αριθμού φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg.

Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο μεταφοράς φυσικού αερίου,το Mihzem με φορτίο από το Κατάρ, το Mihzem, κατευθυνόταν προς τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα (11.5.2026), σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Από τη στιγμή που ο πόλεμος στο Ιράν ανάγκασε το Κατάρ να περιορίσει τις εξαγωγές καυσίμων, η αγορά έχει γίνει πιο «σφιχτή» και οι τιμές έχουν αυξηθεί.

Η επιτυχής διέλευση του πλοίου αποδίδεται στις ιδιαίτερες σχέσεις του Πακιστάν με την Τεχεράνη. Το Ισλαμαμπάντ διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με το Ιράν και έχει αποκτήσει αυξημένο διπλωματικό ρόλο στις ευρύτερες περιφερειακές διαπραγματεύσεις. Αυτό φαίνεται να μεταφράζεται πλέον και σε ενεργειακή πρόσβαση.

Για το Πακιστάν, το ζήτημα είναι κρίσιμο οικονομικά. Η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο του Κατάρ για την ηλεκτροπαραγωγή της. Τυχόν παρατεταμένη διακοπή των ροών θα επιδείνωνε το ήδη εύθραυστο ενεργειακό ισοζύγιο, θα αύξανε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και θα ενίσχυε τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια οικονομία που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα συναλλαγματικών αποθεμάτων και δημοσιονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, οι διεθνείς αγορές ενέργειας παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία την κατάσταση. Οι μέτοχοι φοβούνται ότι ακόμη και χωρίς πλήρες κλείσιμο των Στενών, η επιλεκτική πρόσβαση και οι καθυστερήσεις μπορούν να οδηγήσουν δεδομένα σε περιορισμό προσφοράς. Ήδη καταγράφεται αύξηση στα ασφάλιστρα μεταφοράς, ενώ οι τιμές LNG στην Ασία και τα crack spreads στα διυλισμένα προϊόντα εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα.

Η υπόθεση αναδεικνύει και μια βαθύτερη μεταβολή στη λειτουργία της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από την επάρκεια πρώτων υλών, αλλά από την ικανότητα κρατών και εταιρειών να διασφαλίζουν πολιτική και γεωστρατηγική πρόσβαση στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Το Ισλαμαμπάντ, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προσπαθεί εσπευσμένα να εξασφαλίσει καύσιμα και να αποτρέψει μια βαθύτερη ενεργειακή κρίση, ενώ αντίστοιχη τακτική έχει εφαρμόσει και στις εισαγωγές πετρελαίου από το Κουβέιτ.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής επανεκκίνησης της κυκλοφορίας LNG. Δεξαμενόπλοια φορτωμένα με LNG του Κατάρ στον Περσικό Κόλπο παραμένουν σχεδόν ακινητοποιημένα, χωρίς εμφανή βιασύνη να επιχειρήσουν νέα διέλευση προς άλλες χώρες πέραν του Πακιστάν.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, λίγες χώρες ή εταιρείες διαθέτουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν με την Τεχεράνη με τον ίδιο τρόπο που το κάνει το Ισλαμαμπάντ.