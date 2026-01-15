Ανάκαμψη – έκπληξη στο 0,3% για την οικονομία της Βρετανίας τον Νοέμβριο

Ανέκαμψε η οικονομία της Βρετανίας περισσότερο από το αναμένομενο μετά την κυβερνοεπίθεση κατά της Jaguar Land Rover και οδήγησε την ανάπτυξη της σε υψηλό πέντε μηνών, εν όψει του προϋπολογισμού της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Βρετανίας αυξήθηκε κατά 0,3% τον Νοέμβριο, όπως μεταδίδει το Bloomberg ανακάμπτοντας από τη μείωση 0,1% του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (15.1.2025) η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 0,1%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανεπάντεχος αναπτυξιακός ρυθμός έρχεται μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,1% τον Οκτώβριο, που αποδόθηκε στις επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης στην Jaguar Land Rover, η οποία επηρέασε την παραγωγή αυτοκινήτων, και στην αβεβαιότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων ενόψει του Προϋπολογισμού της Ριβς.

Οι επενδυτές μείωσαν τα στοιχήματά τους σχετικά με το μέγεθος των μειώσεων των επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας (BOE) φέτος, αν και δύο μειώσεις κατά 0,25% μέχρι το τέλος του έτους εξακολουθούν να θεωρούνται σχεδόν βέβαιες.

Τα στοιχεία εξακολουθούν να αφήνουν αβεβαιότητα σχετικά με την υποκείμενη δύναμη της οικονομίας, με τον παράγοντα JLR να φαίνεται ότι θα εξασθενήσει και τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού της Ριβς – στον οποίο αύξησε τους φόρους κατά 26 δισ. λίρες – να παραμένουν αβέβαια.