Ανησυχίες στην Ευρώπη για τις εξαντλημένες δεξαμενές φυσικού αερίου

Καμπανάκι κινδύνου χτυπάει από τους εμπόρους ενέργειας για τα εξαντλημένα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, όταν έφτασαν στο Έσσεν της Γερμανίας αυτή την εβδομάδα για την ετήσια εμπορική έκθεση και συνέδριο E-world, τόνισαν ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στη Ευρώπη εξαντλούνται.

Παρόμοιες ανησυχίες κυριάρχησαν στην εκδήλωση πριν από ένα χρόνο, αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Έξι εβδομάδες πριν από το τέλος της περιόδου θέρμανσης, οι δεξαμενές αποθήκευσης της Ευρώπης αναμένεται να βγουν από αυτόν τον χειμώνα ακόμη πιο εξαντλημένες από ό,τι το 2025, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καλύπτοντας περίπου το ένα τρίτο της ζήτησης. Όταν η κατανάλωση αυξάνεται κατά τη διάρκεια ενός κύματος ψύχους, το καύσιμο που αποθηκεύεται σε δεξαμενές συμπληρώνει την τακτική ημερήσια ροή από τους αγωγούς και τους τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είναι φυσιολογικό η αποθήκευση να μειώνεται τον χειμώνα και να αναπληρώνεται το καλοκαίρι.

Ωστόσο, προς το παρόν, υπάρχουν ελάχιστα οικονομικά κίνητρα για τους αγοραστές να αγοράσουν καύσιμο για έγχυση σε χώρους αποθήκευσης κατά τους θερμότερους μήνες. Οι τιμές του θερινού φυσικού αερίου εξακολουθούν να είναι ελαφρώς υψηλότερες από αυτές του επόμενου χειμώνα, θέτοντας τις βάσεις για μια ακόμη απαιτητική περίοδο έγχυσης.

«Είναι σαφές ότι οι αρκετά χαμηλές αποθήκες είναι εκτός προϋπολογισμού», δήλωσε σε συνέντευξή της η Χελ Όστεργκααρντ Κρίστιανσεν, ανώτερη αντιπρόεδρος φυσικού αερίου και ενέργειας στην Equinor.

Οι συζητήσεις στις αίθουσες συνεδριάσεων επικεντρώθηκαν στην ανάγκη κρατικής παρέμβασης, με ορισμένους εμπόρους να υποστηρίζουν ακόμη και την αντιμετώπιση των δεξαμενών βενζίνης ως θέμα εθνικής ασφάλειας.

Στη Γερμανία, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες αποθήκες της περιοχής, όπου τα αποθέματα είναι πλέον γεμάτα μόνο κατά το ένα τέταρτο, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης. Υπάρχει όμως ο φόβος ότι αυτές οι συζητήσεις μπορεί να είναι πολύ λίγες και πολύ αργά, επειδή οποιαδήποτε νομοθεσία απαιτείται για την προώθηση αλλαγών θα χρειαστεί μήνες για να ψηφιστεί.

Υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν περισσότερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης εάν δεν δοθεί εγκαίρως κρατική στήριξη. Η γερμανική Uniper έχει ήδη υποβάλει αίτημα στην ρυθμιστική αρχή για το κλείσιμο της ζημιογόνου εγκατάστασής της, Breitbrunn, μια κίνηση που ακολούθησε και η εγκατάσταση της Bayernugs στο Wolfersberg.

Εάν οι χειμερινές συνθήκες παραμείνουν περίπου στο μέσο όρο μέχρι τα τέλη Απριλίου, η Ευρώπη θα χρειαστεί περίπου 130 περισσότερα φορτία LNG από ό,τι πέρυσι για να καλύψει το κενό αποθήκευσης αυτό το καλοκαίρι.

Οι εισαγωγές LNG της ΕΕ έχουν ήδη αυξηθεί φέτος και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία περισσότερη παραγωγή , ακόμη και καθώς ορισμένα βασικά έργα αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Προς το παρόν, το ισοζύγιο εφοδιασμού παραμένει περιορισμένο και οι προβλέψεις για ένα ψυχρότερο τέλος του χειμώνα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αύξηση της κατανάλωσης.

Όλα αυτά συνεπάγονται μια ακόμη δαπανηρή και απαιτητική περίοδο αποθήκευσης για την Ευρώπη τους επόμενους μήνες.