Άνοδος 3,7% στις λιανικές πωλήσεις στήριξε την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας το 2025

Αύξηση 3,7% κατέγραψαν το 2025 οι λιανικές πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών στην Κίνα, οι οποίες αποτελούν βασικό δείκτη της οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν προχθές (19.1.2026).

Η συνολική αξία των λιανικών πωλήσεων ανήλθε στα 50,12 τρισ. γιουάν (περίπου 6,15 τρισ. δολάρια), αντανακλώντας τη δυναμική των πωλήσεων και τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Σε μηνιαία βάση, οι λιανικές πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών κατέγραψαν ετήσια αύξηση 0,9% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Το 2025, η συμβολή των τελικών καταναλωτικών δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 52%, αυξημένη κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, δήλωσε ο διευθυντής του NBS, Κανγκ Γι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.