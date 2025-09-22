Διεθνή

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για οικονομική στήριξη στην κυβέρνηση Μιλέι μετά την συνάντηση με τον Τραμπ, λέει ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ

Ο Σκοτ Μπέσεντ υπόσχεται «όλες τις επιλογές για σταθεροποίηση» στον Μιλέι της Αργεντινής - Στα ύψη τα ομόλογα και το πέσο μετά τις ανακοινώσεις του
Ο Σκοτ Μπέσεντ
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ / Leon Neal / Pool via REUTERS

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποσχέθηκε να παρέχει «όλες τις επιλογές για σταθεροποίηση» στον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος προσπαθεί να αποτρέψει την χώρα του από το να ξαναπέσει σε κρίση, προκαλώντας ράλι στα περιουσιακά στοιχεία.

Ο Μπέσεντ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συνομιλήσουν με τον Χαβιέρ Μιλέι στη Νέα Υόρκη αύριο Τρίτη (23.9.2025) και «περισσότερες λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες αμέσως μετά τη συνάντηση», δήλωσε ο Μπέσεντ σήμερα (22.9.2025) στο X. Οι επιλογές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων, άμεσες επαναγορές νομισμάτων και χρέος σε δολάρια ΗΠΑ από το ταμείο σταθεροποίησης συναλλάγματος του υπουργείου Οικονομικών.

Τα ομόλογα της Αργεντινής σε δολάρια έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης μετά την ανακοίνωση, με τα ομόλογα που λήγουν το 2035 να σημειώνουν άνοδο σχεδόν οκτώ σεντς ανά δολάριο και να διαπραγματεύονται πάνω από 55 σεντς, σύμφωνα με ενδεικτικά στοιχεία τιμών που συγκέντρωσε το Bloomberg. Το πέσο ενισχύθηκε σχεδόν 3% στα 1.432 ανά δολάριο, και ο δείκτης αναφοράς S&P Merval σημείωσε άνοδο άνω του 6%.

«Για την Ουάσιγκτον, ο Μιλέι αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από έναν οικονομικό εταίρο: είναι επίσης ένας στρατηγικός γεωπολιτικός σύμμαχος, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα μπλοκ ομοϊδεατών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική», δήλωσε ο Κλαούντιο Ζάμπα, ιδρυτής της Mangart Capital Management με έδρα την Ελβετία. 

Η υποστήριξη του Μιλέι ενισχύει την πιο ισχυρή παρουσία της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή. Ο Μπέσσεντ χαρακτήρισε την Αργεντινή «συστημικά σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ» και τόνισε τις ευκαιρίες ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα.

Αντίθετα, ο Τραμπ επέβαλε υψηλούς δασμούς στη γειτονική Βραζιλία πριν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας καταδικάσει τον πρώην ηγέτη Ζαΐρ Μεσίας Μπολσονάρου σε φυλάκιση για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση πραξικοπήματος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε επίσης σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, ως προειδοποίηση προς τον Νικολά Μαδούρο της Βενεζουέλας.

Ένα άμεσο δάνειο από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε μια ξένη χώρα θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο, αλλά δεν είναι άνευ προηγουμένου. Στις αρχές του 1995, ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον ζήτησε από το υπουργείο Οικονομικών να αποσύρει 20 δισ. δολάρια από το ταμείο σταθεροποίησης του νομίσματος για να τα δανείσει στο Μεξικό, ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου διάσωσης για τη σταθεροποίηση του πέσο που βρισκόταν σε κατάρρευση.

Ο Μιλέι, από την πλευρά του, έχει καλλιεργήσει προσεκτικά ιδεολογικούς δεσμούς με τον Τραμπ, επισκεπτόμενος τον τελευταίο στο Mar-a-Lago λίγο μετά τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου 2024. Η νέα στήριξη των ΗΠΑ προς την Αργεντινή θα προστεθεί στο πρόγραμμα ύψους 20 δισ. δολαρίων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο οριστικοποιήθηκε τον Απρίλιο.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, χαιρέτισε την υποστήριξη του Μπέσεντ προς την Αργεντινή, αναφέροντας σε μια ανάρτηση στο X ότι «αυτό υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των εταίρων στην προώθηση ισχυρών πολιτικών για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη» στην Αργεντινή.

