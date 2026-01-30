Διεθνή

Απειλή Τραμπ για νέους δασμούς σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα

Οι επιπλέον δασμοί θα είναι κυμαινόμενοι και θα υπολογίζονται ανάλογα με τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης των αγαθών
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump σε στιγμιότυπο της ομιλίας του στο 56ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump σε στιγμιότυπο της ομιλίας του στο 56ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός / Φωτογραφία Laurent Gillieron / Pool via REUTERS

Προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα υπέγραψε χθες (29.1.2026) ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών, απροσδιόριστου ύψους, σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα.

«Επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός ad valorem μπορεί να επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται από οποιαδήποτε χώρα πουλάει άμεσα ή έμμεσα ή παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα», αναφέρει το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος, που υπέγραψε ο Τραμπ. Ο όρος ad valorem («ανάλογα με την αξία» στα λατινικά) σημαίνει ότι οι επιπλέον δασμοί θα είναι κυμαινόμενοι και θα υπολογίζονται ανάλογα με τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης των αγαθών.

Η απόφαση αποσκοπεί στην περαιτέρω κλιμάκωση της πίεσης που ασκεί η Ουάσινγκτον στην Κούβα και βασίζεται στην ανακήρυξη κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» από τον Τραμπ, λόγω της «εξαιρετικής απειλής» που –σύμφωνα με το διάταγμα– συνιστά η χώρα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια».

