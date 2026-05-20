Kίνα: Στήριξη για την οικονομία η ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής στο α’ τετράμηνο του 2026

Η οικονομία της Κίνας κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη στο πρώτο τετράμηνο του 2026, με τους βασικούς δείκτες ν’ ανακάμπτουν και νέους συντελεστές οικονομικής ανάπτυξης να κερδίζουν δυναμική, καθώς οι μακροοικονομικές πολιτικές που εφαρμόζει το Πεκίνο συνέχιζαν να παράγουν αποτελέσματα.

Στη διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου στην Κίνα επιταχύνθηκαν τόσο η αύξηση της παραγωγής, όσο και η αύξηση της προσφοράς, ενώ η ζήτηση προϊόντων στην αγορά συνέχισε ν’ αυξάνεται, ενισχύοντας την οικονομία της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε γενικές γραμμές, παρέμειναν σταθερές τόσο οι θέσεις εργασίας, όσο και τιμές καταναλωτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 18 Μαΐου το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Με δεδομένο το πολύπλοκο εξωτερικό περιβάλλον, το Πεκίνο υιοθέτησε μία περισσότερο προληπτική δημοσιονομική πολιτική και μία κατάλληλα ευέλικτη νομισματική πολιτική, ώστε να υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της απόδοσης της κινεζικής οικονομίας που επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα και ζωτικότητα, δήλωσε ο Φου Λινγκουί εκπρόσωπος του NBS στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του NBS, η προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα κατέγραψε ετήσια αύξηση 5,6% στο πρώτο τετράμηνο του 2026, ενώ μόνο για τον μήνα Απρίλιο, η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,1%, με μηνιαία αύξηση 0,05%.

Σημειώνεται ότι η ευρύτερη οικονομική δυναμική επιβραδύνθηκε τον Απρίλιο, καθώς η ασθενής εγχώρια καταναλωτική ζήτηση και οι προκλήσεις στον τομέα των ακινήτων συνεχίστηκαν.