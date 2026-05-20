Διεθνή

Kίνα: Στήριξη για την οικονομία η ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής στο α’ τετράμηνο του 2026

Η προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα κατέγραψε ετήσια αύξηση 5,6%
A figurine of a symbolic Chinese dragon - a symbol of wisdom, strength, longevity and power, bringing good luck and prosperity against the background of 100 Chinese yuan bills.
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η οικονομία της Κίνας κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη στο πρώτο τετράμηνο του 2026, με τους βασικούς δείκτες ν’ ανακάμπτουν και νέους συντελεστές οικονομικής ανάπτυξης να κερδίζουν δυναμική, καθώς οι μακροοικονομικές πολιτικές που εφαρμόζει το Πεκίνο συνέχιζαν να παράγουν αποτελέσματα.

Στη διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου στην Κίνα επιταχύνθηκαν τόσο η αύξηση της παραγωγής, όσο και η αύξηση της προσφοράς, ενώ η ζήτηση προϊόντων στην αγορά συνέχισε ν’ αυξάνεται, ενισχύοντας την οικονομία της χώρας.

Σε γενικές γραμμές, παρέμειναν σταθερές τόσο οι θέσεις εργασίας, όσο και τιμές καταναλωτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 18 Μαΐου το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Με δεδομένο το πολύπλοκο εξωτερικό περιβάλλον, το Πεκίνο υιοθέτησε μία περισσότερο προληπτική δημοσιονομική πολιτική και μία κατάλληλα ευέλικτη νομισματική πολιτική, ώστε να υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της απόδοσης της κινεζικής οικονομίας που επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα και ζωτικότητα, δήλωσε ο Φου Λινγκουί εκπρόσωπος του NBS στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του NBS, η προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα κατέγραψε ετήσια αύξηση 5,6% στο πρώτο τετράμηνο του 2026, ενώ μόνο για τον μήνα Απρίλιο, η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,1%, με μηνιαία αύξηση 0,05%.

Σημειώνεται ότι η ευρύτερη οικονομική δυναμική επιβραδύνθηκε τον Απρίλιο, καθώς η ασθενής εγχώρια καταναλωτική ζήτηση και οι προκλήσεις στον τομέα των ακινήτων συνεχίστηκαν.  

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
291
125
113
104
100
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo