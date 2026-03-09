Αποθέματα ενέργειας για 90 ημέρες διαθέτουν τα κράτη μέλη της ΕΕ

Επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου διαθέτουν τα κράτη μέλη της ΕΕ παρά το γεγονός ότι έχουν διαταραχθεί οι εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σημερινή (9.3.2026) ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Ανησυχούμε πολύ λιγότερο για την ασφάλεια του εφοδιασμού απ’ ό,τι για τις υψηλές τιμές ενέργειας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άννα – Κάισα Ίτκονεν. Σημείωσε ότι όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που επαρκούν για 90 ημέρες.

«Οι χώρες μέλη πρέπει να ενημερώσουν την Κομισιόν εφόσον αποδεσμεύσουν τα αποθέματα αυτά. Εξ όσων γνωρίζουμε κανένα κράτος μέλος δεν το έχει πράξει μέχρι στιγμής», υπογράμμισε.

Η Ίτκονεν επιβεβαίωσε εξάλλου ότι οι χώρες της G7 θα συζητήσουν την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών τους αποθεμάτων πετρελαίου στη διάρκεια διαδικτυακής τους συνεδρίασης αργότερα σήμερα.