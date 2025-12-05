Συμβαίνει τώρα:
Αύξηση τιμών φυσικού αερίου στη Γερμανία αντανακλά ανησυχίες για τα αποθέματα

Τα γερμανικά συμβόλαια μήνα παράδοσης (front-month), γνωστά ως THE, σημείωσαν μικρότερες απώλειες αυτή την εβδομάδα σε σύγκριση με τα πιο ρευστά ολλανδικά συμβόλαια, με το χάσμα μεταξύ τους να διευρύνεται στα 1,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα
Σωλήνες φυσικού αερίου
REUTERS / Sergei Karpukhin

Το premium στα γερμανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου, σε σχέση με το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, εκτινάχθηκε σε υψηλό τριών ετών, δείχνοντας ότι οι ανησυχίες για τα χαμηλά αποθέματα καυσίμων παραμένουν έντονες.

Συγκεκριμένα, τα γερμανικά συμβόλαια φυσικού αερίου μήνα παράδοσης (front-month), γνωστά ως THE, σημείωσαν μικρότερες απώλειες αυτή την εβδομάδα σε σύγκριση με τα πιο ρευστά ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου, με το χάσμα μεταξύ τους να διευρύνεται στα 1,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Intercontinental Exchange που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι ηπιότερες μετεωρολογικές προβλέψεις και η σταθερή προσφορά ώθησαν όλα τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου σε χαμηλότερα επίπεδα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, τα περιφερειακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τείνουν να κινούνται περισσότερο σύμφωνα με τα θεμελιώδη μεγέθη, ενώ οι διακυμάνσεις των τιμών στο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς που διαπραγματεύεται στο Άμστερνταμ συχνά ενισχύονται από κερδοσκοπική δραστηριότητα. Το χάσμα τιμών δείχνει ότι οι traders δεν είναι ακόμη πεπεισμένοι ότι η Γερμανία είναι καθαρή, ακόμη και καθώς έχουν χαλαρώσει περισσότερο σχετικά με την ικανότητα της Ευρώπης να ξεπεράσει τον χειμώνα.

Οι τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου της Γερμανίας είναι γεμάτες σε ποσοστό μικρότερο του 66% – κάτω από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο του 86% – και η ένωση φορέων αποθήκευσης της χώρας, INES, προειδοποίησε πρόσφατα ότι τα αποθέματα καυσίμων θα μπορούσαν να εξαντληθούν πλήρως μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου σε περίπτωση ακραίου ή πολύ κρύου χειμώνα.

