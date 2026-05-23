Η Ιταλία περιορίζει τη μείωση φόρων στο πετρέλαιο κίνησης – Στα 300 εκατ. ευρώ οι φοροελαφρύνσεις για οδικούς μεταφορείς

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία, αποφάσισε να περιορίσει τη μείωση φόρων στο πετρέλαιο κίνησης, σε μια προσπάθεια να βρει τη «χρυσή δημοσιονομική τομή» ανάμεσα στα πορτοφόλια των πολιτών και τα ταμεία του κράτους.

Με την ενεργειακή κρίση να «καλπάζει» σε όλο τον πλανήτη λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ιταλία η Τζόρτζια Μελόνι περιορίζει τη μείωση φόρων στο πετρέλαιο κίνησης, παρά την προ ημερών ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης πως δεν προσανατολίζονται να προβούν σε τέτοια κίνηση.

Έτσι, η μείωση των φόρων στην βενζίνη παραμένει στα 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, ενώ εκείνη που αφορά το πετρέλαιο κίνησης, από τα 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο που ίσχυε έως τώρα περιορίζεται στα 10 λεπτά του ευρώ. Οι φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς θα αγγίξουν, συνολικά, τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται πως μέχρι και τις 20.5.2026 η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι επέμενε ότι δεν θα περιόριζε τη μείωση φόρων στο πετρέλαιο κίνησης λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ιταλοί, όπως είχε καταγράψει ρεπορτάζ του Reuters.

«Δεδομένης μιας κρίσης που μπορεί να διαρκέσει μήνες, παρεμβήκαμε άμεσα, ακόμη και πριν από άλλες κυβερνήσεις, με μέτρα παρακολούθησης σε όλο το δίκτυο διανομής και θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία μέχρι να τελειώσει η έκτακτη κατάσταση», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο υπουργός βιομηχανίας της Ιταλίας, Αντόλφο Ούρσο.