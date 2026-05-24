Οι ΗΠΑ μπροστά σε πληθωριστικό σοκ – Η πρόκληση των επιτοκίων της Fed για τον Γουόρς

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αυξήθηκε στο 3,8% τον Απρίλιο
Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στις διεθνείς αγορές ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, καθώς η ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί σε σημαντικές αυξήσεις τιμών σε καύσιμα, μεταφορές και πρώτες ύλες.

Σύμφωνα με στοιχεία που αναμένεται να δημοσιευθούν από την αμερικανική κυβέρνηση, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αυξήθηκε στο 3,8% τον Απρίλιο από περίπου 2,8% τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτάχυνση δύο μηνών από τα τέλη του 2021 και το σοκ μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Ακόμη πιο ανησυχητικό για τη Fed (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) είναι το γεγονός ότι και ο δομικός πληθωρισμός (που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια) αναμένεται να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη άνοδο από τα τέλη του 2023, ένδειξη ότι οι ανατιμήσεις εξαπλώνονται πλέον σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Ενεργειακό σοκ και φόβοι για νέα κρίση κόστους ζωής

Η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, που κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, επιβαρύνει δραματικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ και ενισχύει τους φόβους για νέα κρίση κόστους ζωής.

Οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν και την αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ μεταφέρονται ήδη στην πραγματική οικονομία, με τους εξής τρόπους:

  • Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
  • Οι επιχειρήσεις προειδοποιούν για αυξημένο λειτουργικό κόστος
  • Οι πληθωριστικές προσδοκίες εντείνονται
  • Οι αποδόσεις των ομολόγων συνεχίζουν να ανεβαίνουν

Οικονομολόγοι του Bloomberg προειδοποιούν ότι εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, θα περιοριστεί σημαντικά η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ιδιαίτερα μετά την εξάντληση της προσωρινής στήριξης από τις φορολογικές επιστροφές.

Ο Γουόρς μπροστά στην πρώτη μεγάλη του πρόκληση

Το νέο πληθωριστικό κύμα επαναφέρει στο επίκεντρο τη νομισματική πολιτική της Fed και το θέμα της αύξησης ή μη των επιτοκίων προβάλει ως η πρώτη πολύ μεγάλη πρόκληση για τον νέο επικεφαλής, Κέβιν Γουόρς.

Ο ίδιος έχει δηλώσει πως τα επιτόκια δεν πρόκειται να μειωθούν στο άμεσο μέλλον, αλλά δεν έχει τοποθετηθεί και ανοικτά για τον αν είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε αυξήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Marketwatch.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του μέλους του ΔΣ της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος ανέφερε ότι η επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας θα μπορούσε εξίσου να είναι αύξηση επιτοκίων και όχι μείωση, όπως ανέμεναν μέχρι πρόσφατα οι αγορές.

Η αλλαγή κλίματος αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν είναι πλέον προσωρινές, αλλά συνδέονται με πιο μόνιμους περιορισμούς στην προσφορά ενέργειας και εμπορευμάτων λόγω της γεωπολιτικής κρίσης.

Η Τουρκία καθησυχάζει τις αγορές μετά τη «βουτιά» στον απόηχο της καθαίρεσης του ηγέτη της αντιπολίτευσης – Ανακάμπτουν οι μετοχές
Η δικαστική απόφαση έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για την τουρκική οικονομία καθώς ο πληθωρισμός φτάνει πάνω από 32% λόγω του πολέμου στο Ιράν
