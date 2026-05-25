Τα ΗΑΕ μεταφέρουν «αθόρυβα» πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ – Οι διαδρομές, με και χωρίς διόδια

Τα δεξαμενόπλοια της Adnoc, της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι, μεταφέρουν «αθόρυβα» πετρέλαιο, φυσικό αέριο και καύσιμα μέσω των Στενών του Ορμούζ παρακάμπτοντας τόσο το ιρανικό ναυτικό όσο και τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, για να εξυπηρετήσουν τους στόχους των ΗΑΕ -που αποχώρησαν πρόσφατα από ΟΠΕΚ και ΟΠΕΚ+- να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους.

Η κινητικότητα στα Στενά του Ορμούζ αυξάνεται, καθώς οι προσδοκίες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγούν ορισμένα δεξαμενόπλοια να πάρουν ρίσκο, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρακτική της «σκιώδους» διέλευσης δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα εάν τα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο και LNG πλέουν μέσω της πλωτής οδού κοντά στο Ομάν ή κατά μήκος της εγκεκριμένης από το Ιράν βόρειας διαδρομής, η οποία μπορεί να συνεπάγεται πληρωμές διοδίων.

Με τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν να έχουν στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, οι κινήσεις των ΗΑΕ έχουν σημασία. Βασιζόμενη σε πρακτικές που περιλαμβάνουν τις σκοτεινές διελεύσεις, με αναμεταδότες απενεργοποιημένους, η Adnoc συγκαταλέγεται στους πιο επιτυχημένους παραγωγούς όσον αφορά την εξαγωγή προμηθειών από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, εμπόρους και άλλες πηγές του Bloomberg.

Το τολμηρό τέχνασμα της απενεργοποίησης των πομποδεκτών υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη των παραγωγών πετρελαίου, οι οποίοι σπεύδουν να τροφοδοτήσουν την αγορά εν μέρει επειδή η αποθηκευτική τους ικανότητα είναι περιορισμένη.

Υπενθυμίζεται ότι τα ΗΑΕ αποχώρησαν επίσημα από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου και όπως φαίνεται από τη στρατηγική της κρατικής Adnoc, τα Εμιράτα είναι πρόθυμα να αναλάβουν περισσότερα ρίσκα προκειμένου να βγάλουν το πετρέλαιό τους στη διεθνή αγορά.

Η μέθοδος της Adnoc της επιτρέπει να στέλνει ορισμένα πλοία πίσω στον Περσικό Κόλπο για περισσότερα φορτία. Μόλις περάσουν από τον Πορθμό του Ορμούζ τα πλοία συνήθως μεταφέρουν τα φορτία τους σε δεξαμενόπλοια πελατών της Adnoc σε ασφαλέστερα νερά στα ανοιχτά της Φουτζέιρα ή του Σοχάρ, ή πλέουν προς τη δυτική ακτή της Ινδίας.

Οι μικρές διαδρομές επιτρέπουν την αξιοποίηση στο έπακρο της εγγύτητας με τον Πορθμό του Ορμούζ, με αργό πετρέλαιο π.χ. από το Άνω Ζακούμ να φορτώνεται συνήθως στο νησί Ζίρκου, ενώ η νάφθα και το υγραέριο παραλαμβάνονται από το μεγα-διυλιστήριο της Adnoc στο Ρουγουάις. Ένα ταξίδι επιστροφής διαρκεί περίπου μία εβδομάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Η Adnoc έχει επίσης εξάγει τουλάχιστον τρία φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ χρησιμοποιώντας «σκοτεινές διελεύσεις». Το τελευταίο εντοπίστηκε το Σαββατοκύριακο φορτωμένο και κατευθυνόμενο προς τη δυτική Ινδία, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Δορυφορικές εικόνες έδειχναν πριν λίγες εβδομάδες ότι δεξαμενόπλοια LNG έχουν αγκυροβολήσει στο νησί Ντας, όπου είναι οι εξαγωγικές εγκαταστάσεις της Adnoc στον Περσικό Κόλπο.

Η «σκιώδης διαδρομή»

Για την έξοδο του φυσικού αερίου από τον Κόλπο, τα άδεια δεξαμενόπλοια κατευθύνονται προς την ανατολική είσοδο των Στενών του Ορμούζ κοντά στο αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα, όπου σταματούν να μεταδίδουν σήματα, πριν διασχίσουν την πλωτή οδό για να φορτώσουν φορτία από το νησί Ντας. Τα πλοία συνεχίζουν να μεταδίδουν την τοποθεσία τους μόνο αφού περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και εισέλθουν ξανά στον Κόλπο του Ομάν.

Συγκεκριμένα στοιχεία για τα συνολικά φορτία αργού, φυσικού αερίου και καυσίμων είναι δύσκολο να υπολογιστούν με βεβαιότητα, δεδομένου ότι οι αναμεταδότες είναι απενεργοποιημένοι – μια ολοένα και πιο κοινή τακτική στην περιοχή, ως μέτρο ασφαλείας. Η πρακτική της «σκιώδους» διέλευσης σημαίνει επίσης ότι δεν είναι σαφές εάν τα πλοία πλέουν μέσω της πλωτής οδού κοντά στο Ομάν ή κατά μήκος της εγκεκριμένης από το Ιράν βόρειας διαδρομής, η οποία μπορεί να συνεπάγεται πληρωμές διοδίων.

Πιθανόν ένας τεράστιος όγκος εξόδων να υπογραμμίζει τον βαθμό στον οποίο η Adnoc έχει καταφέρει να αποφύγει τους αποκλεισμούς τόσο του Ιράν όσο και των ΗΠΑ.