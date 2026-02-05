Διεθνή

Δασμοί 18% στις εξαγωγές της Ινδίας στις ΗΠΑ από Μάρτιο

Στα μέσα του επόμενου μήνα, μετά την υπογραφή επίσημης συμφωνίας Ινδίας-ΗΠΑ, θα ισχύσουν χαμηλότεροι δασμοί σύμφωνα με Ινδό υπουργό
REUTERS
REUTERS/Fabian Bimmer/Files

Χαμηλότερους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αναμένεται να εφαρμόσει η Ινδία από τα μέσα Μαρτίου, μετά την υπογραφή επίσημης διμερούς συμφωνίας.

Οι εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε μειωμένο δασμολογικό συντελεστή 18% μόλις οι δύο πλευρές υπογράψουν κοινή συμφωνία, η οποία αναμένεται εντός των επόμενων τεσσάρων έως πέντε ημερών, ανέφερε σε δήλωσή του ο Ινδός υπουργός Εμπορίου, σε συνέχεια της απροσδόκητης συμφωνίας αυτής της εβδομάδας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε πρώτος σε ανάρτησή του τη Δευτέρα για χαμηλότερο δασμολογικό συντελεστή στο 18% -από 50% που ήταν από τον Αύγουστο- τονίζοντας ότι θα «ισχύει άμεσα». Ωστόσο, ο Υπουργός Εμπορίου της Ινδίας Πιγιούς Γκόγιαλ δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι ο νέος μειωμένος συντελεστής θα εφαρμοστεί μόνο μετά την υπογραφή της κοινής δήλωσης και την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος από τις ΗΠΑ, πιθανότατα τον Μάρτιο.

Οι ινδικές χρηματοπιστωτικές αγορές αρχικά αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση του Τραμπ τη Δευτέρα, αλλά η απουσία οποιασδήποτε διευκρίνησης έχει αφήσει βασικές λεπτομέρειες της συμφωνίας ασαφείς, αν και οι ηγέτες και των δύο χωρών παρουσιάζουν τη συμφωνία ως θετική εξέλιξη για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επιβεβαίωσε ότι τα ινδικά προϊόντα θα αντιμετωπίσουν χαμηλότερο δασμολογικό συντελεστή από τις ΗΠΑ. Ωστόσο η κυβέρνησή του δεν έχει ακόμη επαληθεύσει τις περισσότερες από τις πρόσθετες δεσμεύσεις που περιέγραψε ο Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών ότι η Ινδία θα σταματήσει τις αγορές ρωσικού αργού, θα εισαγάγει πετρέλαιο Βενεζουέλας και θα μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά αγαθά αξίας 500 δισ. δολαρίων σε μια πενταετία, ενώ σύμφωνα με τις δηλώσεις Γκόγιαλ μόνο οι παραγγελίες αεροσκαφών της Ινδίας από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 δισ. δολάρια. Η Ινδία επιδιώκει επίσης να αγοράσει περισσότερη ενέργεια, τσιπ και ηλεκτρονικά είδη από τις ΗΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια, δήλωσε ο Γκόγιαλ.

Διεθνή
