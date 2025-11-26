Διεθνή

Διατηρείται το γεωπολιτικό premium στο φυσικό αέριο, παρά την πρόταση Τραμπ για Ουκρανία – Τί δείχνουν οι τιμές για τη συνέχεια

Η αγορά αρχίζει να υπολογίζει πιθανή επιστροφή των ρωσικών ποσοτήτων
Αγωγοί φυσικού αερίου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ / ΑΠΕ-ΜΠΕ
Χάρης Αποσπόρης

Μικρή, αλλά υπαρκτή, είναι προς το παρόν η επίδραση της πρότασης Τραμπ για την Ουκρανία στις ενεργειακές τιμές και συγκεκριμένα στο φυσικό αέριο.

Το ευρωπαϊκό συμβόλαιο αναφοράς TTF (το οποίο δείχνει τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη), υποχώρησε τις τελευταίες ημέρες κατά 1,5 ευρώ, από τα 31 στα 29,5 ευρώ/MWh. Ως εκ τούτου, παραμένει το γεωπολιτικό και εμπορικό “καπέλο” που πλήρωνε η Ευρώπη όλα τα προηγούμενα χρόνια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων, αν και λίγο μικρότερο από πριν.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η τιμή στην Ευρώπη ήταν λιγότερη από το μισό του σημερινού επιπέδου στα χρόνια προ της πανδημίας. Ακόμα και αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στο τότε και το σήμερα.

Αξίζει, πάντως, να εξετάσει κανείς και τις τάσεις στα προθεσμιακά συμβόλαια του TTF, ώστε να διαπιστώσει προς τα που θεωρεί η αγορά ότι κινούνται τα πράγματα σε βάθος χρόνου.

Για το 2026 τα futures δείχνουν μια τιμή 1,5 ευρώ χαμηλότερη από τη σημερινή (28,5 ευρώ), ενώ από το 2027 η εικόνα αλλάζει σημαντικά. Συγκεκριμένα, από το β’ τρίμηνο εκείνου του έτους οι τιμές πέφτουν αρχικά στα 25,8 ευρώ και εν τέλει στα 25,6 ευρώ στο δ’ τρίμηνο. Από το 2028 η πτώση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, με 23,3 ευρώ για το TTF.

Μάλιστα, η μείωση στην περίπτωση των εν λόγω προθεσμιακών είναι εντονότερη από την αντίστοιχη στο συμβόλαιο του αμέσως επόμενου μήνα, γεγονός που ίσως λέει πολλά.

Η διαφαινόμενη πτώση είναι σε ένα βαθμό αναμενόμενη, καθώς τα επόμενα χρόνια θα επικρατήσει πλεόνασμα παραγωγής διεθνώς. Βασικός οδηγός είναι η άνοδος στη διαθεσιμότητα του αμερικανικού LNG, μέσω νέων επενδύσεων σε σταθμούς εξαγωγής και σχετικές υποδομές.

Η μεγάλη μεταβλητή στο εξής είναι το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα στη γεωπολιτική αρένα, αλλά και το αν θα επιστρέψει το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη, εφόσον επιλυθεί το ουκρανικό.

Μια πιθανή επιστροφή των ρωσικών ποσοτήτων θα οδηγούσε τις τιμές ακόμα χαμηλότερα, κάτι που φαίνεται δειλά-δειλά να το λαμβάνουν υπόψη σαν ενδεχόμενο τα προθεσμιακά του TTF. Ακόμα και μερική επαναφορά της ρωσικής προμήθειας, θα μπορούσε να ασκήσει έντονα καθοδική πίεση στις τιμές, καθώς μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. 

