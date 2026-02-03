ΕΕ και Βρετανία σε συζητήσεις για ενίσχυση εμπορικής συνεργασίας

«Ανοιχτή» στο ενδεχόμενο να συζητήσει με την Βρετανία για στενότερους εμπορικούς δεσμούς είναι η ΕΕ συμπεριλαμβάνοντας και την πιθανότητα συνεργασίας σε μια τελωνειακή ένωση, όπως δήλωσε σήμερα (3.2.2026) ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις, στο BBC.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις είπε ότι η ΕΕ είναι «έτοιμη να συνεργαστεί» αν η Βρετανία θελήσει να διερευνήσει αυτή την κίνηση, μια ιδέα που το Εργατικό Κόμμα αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να εξετάσει. Μιλώντας μετά από συνομιλίες υψηλού επιπέδου με υπουργούς, μεταξύ των οποίων και η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρέιτσελ Ριβς, είπε επίσης ότι η χώρα της και η ΕΕ θα μπορούσαν να καταργήσουν «τους περισσότερους» ελέγχους τροφίμων.

Άνοιξε επίσης την πόρτα για την ένταξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα αμυντικών δανείων της ΕΕ ύψους 150 δισ. ευρώ (177 δισ. δολάρια, 130 δισ. λίρες), μετά την αποτυχία των συνομιλιών για μια συμφωνία πέρυσι.

Η παρέμβαση του Ντομπρόβσκις σηματοδότησε τις ισχυρότερες μέχρι στιγμής δηλώσεις από τις Βρυξέλλες σχετικά με την προθυμία της να επανασυνδεθεί με τη Βρετανία εν μέσω της αυξανόμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Σε εκδήλωση με τον Ντομπρόβσκις στο Λονδίνο χθες Δευτέρα (2.2.2026), η Ριβς υποστήριξε ότι οι ισχυρότεροι δεσμοί είναι όλο και πιο σημαντικοί, καθώς «οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου οι κανόνες είναι λιγότερο σαφείς». Μια τελωνειακή ένωση θα εξαλείψει τους δασμούς ή τους φόρους σε ορισμένα ή όλα τα εμπορεύματα μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Η Ριβς φιλοξένησε τον Ντομπρόβσκις και τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Εμπόριο Μάρος Σέφκοβιτς, μαζί με τους υπουργό Πίτερ Κάιλ.

Ωστόσο, οι επικριτές επισημαίνουν ότι αυτό θα περιόριζε σημαντικά την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να συνάπτει εξατομικευμένες παγκόσμιες εμπορικές συμφωνίες, καθώς η ΕΕ θα επέβαλε κοινό δασμολογικό συντελεστή σε όλα τα προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός της τελωνειακής ένωσης και θα απαιτούσε από το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμορφώνεται με τα κοινά πρότυπα, αναφέρει το BBC.

Το εκλογικό μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος απέκλεισε την προσχώρηση στην υφιστάμενη τελωνειακή ένωση της ΕΕ, δηλώνοντας επίσης ότι δεν θα επανενταχθεί στην ενιαία αγορά της ΕΕ, όπου οι χώρες υιοθετούν κοινά νόμους σε ορισμένους τομείς για να διευκολύνουν το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.

Οι φωνές για μια τελωνειακή ένωση με την ΕΕ έχουν ενταθεί μεταξύ των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι μια τέτοια ένωση θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη.

Σε ερώτηση του BBC σχετικά με το αν οι Βρυξέλλες θα δέχονταν συνομιλίες για την επανένταξη της Βρετανίας στην τελωνειακή ένωση, ο Ντομπρόβσκις απάντησε: «Δεν μπορώ να βγάλω βιαστικά συμπεράσματα, αλλά μπορώ να πω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με ανοιχτό μυαλό και να αναζητήσουμε τους τομείς συνεργασίας».

Είπε επίσης ότι η ΕΕ είναι σίγουρα «ανοιχτή σε συζητήσεις για διάφορους τομείς όσον αφορά την ενιαία αγορά» – μια πολιτική που βρίσκεται πιο κοντά στην προτιμώμενη κατεύθυνση του πρωθυπουργού για ευθυγράμμιση σε διάφορους τομείς. Η ενιαία αγορά βασίζεται στην αποδοχή από μια χώρα των «τεσσάρων ελευθεριών»: της ελεύθερης κυκλοφορίας, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.