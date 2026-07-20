Ώθηση στα εμπορεύματα δίνει ο νέος κύκλος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή – Άλμα για σόγια και καλαμπόκι

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σόγιας και καλαμποκιού διεύρυναν τα κέρδη τους καθώς το αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας την ελκυστικότητα των βιοκαυσίμων.

Σύμφωνα με αναλυτές του Bloombberg το πιο ενεργό συμβόλαιο σόγιας στο Σικάγο σημείωσε άνοδο έως και 0,9%, αφού έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών την Παρασκευή (17.7.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άνοδος αυτή έχει σημασία επειδή οι υψηλότερες τιμές των σιτηρών επηρεάζουν άμεσα την κερδοφορία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το κόστος των ζωοτροφών, την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών και τον παγκόσμιο πληθωρισμό τροφίμων, σε μια εποχή που οι παραγωγοί παρακολουθούν στενά τα περιθώρια κέρδους ενόψει του εμπορικού έτους 2026-2027.

Oι καλλιεργητές καλαμποκιού για παράδειγμα, οδεύουν σε μια ακόμη δύσκολη χρονιά λόγω ενός επικίνδυνου συνδυασμού αύξησης του κόστους γης και κατακόρυφης πτώσης των τιμών των καλλιεργειών. Η παγκόσμια τιμή αναφοράς για το καλαμπόκι μειώθηκε από περίπου 349 δολάρια ανά μετρικό τόνο τον Απρίλιο του 2022 σε 196 δολάρια τον Ιούνιο του 2026, δηλαδή μείωση περίπου 44%.

Το αργό πετρέλαιο Brent κινείται ανοδικά και διαπραγματεύεται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, αφότου το Ιράν στόχευσε πλοία στα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, ενώ οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις για ένατη συνεχόμενη νύχτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κινεζική ζήτηση έχει επίσης ενισχύσει την ανοδική δυναμική. Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ανέφερε την Παρασκευή πωλήσεις 340.000 τόνων αμερικανικών φασολιών στην Κίνα για παράδοση κατά τη διάρκεια του εμπορικού έτους 2026-2027.