Η πίεση στην αγορά ντίζελ της Ευρώπης θα ενταθεί, λέει η Morgan Stanley – Στο επίκεντρο τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων και οι τιμές

Yπό πίεση θα παραμείνει η αγορά του πετρελαίου κίνησης (diesel, ντίζελ) σε όλη την Ευρώπη, καθώς συμπίπτουν μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις στην προσφορά, σύμφωνα με την Morgan Stanley, η οποία τονίζει το ρεκόρ περιθωρίων διύλισης στην περιοχή και την πτώση των αποθεμάτων.

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα πετρελαίου κίνησης θα μειωθούν σε πολυετή χαμηλά προς το τέλος του έτους, σύμφωνα με τους αναλυτές της Morgan Stanley που μελετούν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας οι οποίες έχουν κινηθεί νευρικά αυτό το μήνα έχοντας επηρεαστεί από τη νέα έξαρση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Στο επίκεντρο είναι οι τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων που έχουν αυξηθεί περισσότερο από ό,τι το αργό πετρέλαιο.

Η αγορά του ντίζελ, που είναι ένα καύσιμο που χρησιμοποιούν φορτηγά αλλά και μηχανήματα στη γεωργία και τη βιομηχανία, τελεί υπό πίεση, λόγω μιας σειράς παραγόντων, όπως οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ αλλά και οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και η απαγόρευση εξαγωγής ντίζελ που επέβαλε η Μόσχα.

Το πραγματικό εμπόδιο στο πετρελαϊκό σύστημα αυτή τη στιγμή είναι η διύλιση, περισσότερο από το αργό, ανέφεραν οι αναλυτές, σύμφωνα με το Bloomberg. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους διύλισης ντίζελ στη Βορειοδυτική Ευρώπη, γνωστά ως crack spreads, έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ, με τα τοπικά αποθέματα να αναμένεται να αντληθούν από τον Αύγουστο, φτάνοντας στα περίπου 299 εκατομμύρια βαρέλια τον Νοέμβριο, το χαμηλότερο επίπεδο για την συγκεκριμένη εποχή του χρόνου από το 2015.

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Επίσης, στην κλιμάκωση της πίεσης στην αγορά συνέβαλαν και οι συνθήκες της βιομηχανίας στην Κίνα, καθώς τα διυλιστήρια επεξεργάζονταν λιγότερο αργό πετρέλαιο. Η Κίνα δεν προμηθεύει ποτέ την Ευρώπη απευθείας με ντίζελ, σύμφωνα με τους αναλυτές, αλλά όταν η Κίνα καταναλώνει λιγότερο, απλώς υπάρχει λιγότερο προϊόν στο παγκόσμιο σύστημα για να διοχετευθεί προς τα δυτικά.

Η Morgan Stanley προειδοποίησε επίσης ότι η στενότητα της αγοράς αντικατοπτρίζεται ήδη στις τιμές, συμβουλεύοντας τους επενδυτές να μην στοιχηματίζουν σε περισσότερα κέρδη από τα τρέχοντα επίπεδα.