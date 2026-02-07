ΕΕ: Στο τραπέζι νέα χρηματοδότηση για την άμυνα μετά το πρόγραμμα SAFE

Νέα χρηματοδότηση για την άμυνα εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μετά την υπερκαλύψη του αρχικού προγράμματος δανείων ύψους 150 δισ. ευρώ (177 δισ. δολάρια), σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, δεδομένου ότι η Κομισιόν, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, εξακολουθεί να διανέμει χρήματα από το τρέχον πρόγραμμα δανείων, πρόσθεσαν οι πηγές. Οι αξιωματούχοι αναμένουν επίσης να απομείνουν αρκετά δισεκατομμύρια από το ταμείο, λόγω των αποκλίσεων μεταξύ των αιτημάτων των χωρών και των τελικών συμβάσεων.

Ωστόσο, μόλις εξαντληθούν τα χρήματα την άνοιξη, η Κομισιόν θα αξιολογήσει τη διαδικασία και θα εξετάσει τη σκοπιμότητα ενός νέου γύρου χρηματοδότησης, που ενδεχομένως θα περιλαμβάνει ένα δεύτερο πρόγραμμα δανείων, ανέφεραν οι πηγές.

Οι συνομιλίες αντικατοπτρίζουν την προθυμία της ΕΕ να αυξήσει γρήγορα την τοπική αμυντική παραγωγή, για να προστατευθεί από τις πολεμοχαρείς τάσεις της Ρωσίας και την επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Πέρυσι, η ΕΕ δημιούργησε το πρόγραμμα δανείων (σ.σ. SAFE) για να ενθαρρύνει τις κοινές προμήθειες άμυνας και να απλοποιήσει τις διαδικασίες μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού σε ολόκληρη την ήπειρο.

Το σχέδιο προέβλεπε τη συγκέντρωση κεφαλαίων από την Κομισιόν στις κεφαλαιαγορές και τη χορήγησή τους ως δάνεια σε χώρες για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων που λείπουν από την ήπειρο, όπως πυραύλους, εξοπλισμό εδάφους και συστήματα πυραυλικής άμυνας.

Η προσφορά αποδείχθηκε δημοφιλής: οι πρωτεύουσες της ΕΕ υπέβαλαν αρχικά αιτήσεις ύψους 190 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια, η Κομισιόν ενέκρινε περίπου 150 δισ. ευρώ και ζήτησε από τις χώρες να καταρτίσουν σχέδια δαπανών. Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ επεξεργάζεται τώρα τα σχέδια αυτά και χορηγεί τα χρήματα ως μακροπρόθεσμα δάνεια χαμηλού κόστους.