ΕΕ – Σύνοδος Κορυφής: Κόστα και Φον ντερ Λάιεν στηρίζουν τους αγρότες – Αναβολή υπογραφής Mercosur

Μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έστειλε το δικό του μήνυμα στους αγρότες, αναφερόμενος στις διαδηλώσεις στο κέντρο του Βελγίου. Όπως τόνισε, «θέλω να τους πω ότι η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας και θα συνεχίσει να σας στηρίζει, γιατί όλοι γύρω από το τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της γεωργίας, ειδικά εν όψει των συζητήσεων για τη συμφωνία Mercosur».

Αναφερόμενος στις ανησυχίες των αγροτών, ο Κόστα επισήμανε ότι η προστασία των Ευρωπαίων αγροτών και της επισιτιστικής ασφάλειας αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ένωσης και θα αντιμετωπιστεί στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, καθώς και στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία Mercosur, ώστε να εξασφαλιστούν δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα.

Όσον αφορά τη μη επίτευξη συμφωνίας για την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), ο Κόστα σημείωσε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση και ότι οι εργασίες πρέπει τώρα να συνεχιστούν σε αυτή τη βάση. Όπως πρόσθεσε, ο χρόνος «είναι κρίσιμης σημασίας» και πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε ήδη υπογραμμίσει τη σημασία μιας συμφωνίας κατά την προσέλευσή της στη Σύνοδο, δήλωσε μετά το πέρας της ότι «χρειαζόμαστε μερικές επιπλέον εβδομάδες για να επιλύσουμε ορισμένα ζητήματα με τα κράτη μέλη». Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή έχει έρθει σε επαφή με τους εταίρους της Mercosur, συμφωνώντας σε μια μικρή αναβολή της υπογραφής.