Διεθνή

ΕΕ – Σύνοδος Κορυφής: Στόχος μια συμφωνία έως το τέλος του 2026 για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Ηγέτες ΕΕ
Σύνοδος κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες / REUTERS / Stephanie Lecocq

Την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ 2028 – 2034) έως το τέλος του 2026, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028, κατέδειξε η συζήτηση που είχαν σήμερα (18.12.2025) οι ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, ένας από τους κύριους στόχους της συζήτησης ήταν να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, βάσει των προτάσεων της Κομισιόν και συμφώνησαν να εργαστούν για μια συμφωνία έως το τέλος του 2026, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Συμφωνήθηκε, όπως λέει ο ευρωπαίος αξιωματούχος, ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν με βάση τη νέα αρχιτεκτονική, η οποία εκσυγχρονίζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτόχρονα, ορισμένα σημαντικά ζητήματα παραμένουν προς επίλυση κατά τη διάρκεια περαιτέρω εργασιών (γεωργία, ρόλος των περιφερειών, συνοχή, ταμείο ανταγωνιστικότητας, ίδιοι πόροι).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέρχεται στο θέμα σε τακτική βάση. Η επόμενη συζήτηση για το ΠΔΠ προβλέπεται για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
125
111
83
78
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Βενεζουέλα: Οι εξαγωγές πετρελαίου συνεχίζονται παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ
«Οι εξαγωγές πετρελαίου και των υποπροϊόντων συνεχίζονται ομαλά και τα πετρελαιοφόρα πλέουν με πλήρη ασφάλεια», δήλωσε η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας PdVSA
Ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου
Newsit logo
Newsit logo