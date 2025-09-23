Έκκληση Γερμανών στους Ευρωπαίους: Ανοίξτε τους κουμπαράδες των ταμείων και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για επενδύσεις στην άμυνα – Τα σενάρια για την Ελλάδα

Mε το… «ντουφέκι» καλεί την κυβέρνηση της Γερμανίας (αλλά και όλες τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης) να βγει στην αγορά για την εύρεση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα η κεντρική τράπεζα της χώρας, Bundesbank προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και της άμυνας.

Και αυτό παρά τον πακτωλό δημοσίων επενδύσεων -κυρίως στην άμυνα και τις υποδομές- που έχει ψηφίσει πρώτη και καλύτερη η Βουλή της Γερμανίας (Bundestag) στα πλαίσια της συνταγματικής μεταρρύθμισης του Μαρτίου 2025. Μιλώντας σε συνέδριο της Bundesbank, η αντιπροέδρος Σαμπίνε Μαουντέρερ (Sabine Mauderer) την περασμένη Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, μίλησε ανοιχτά, λέγοντας πως «όποιες κι αν είναι οι πολιτικές απαντήσεις» σε σχέση με ερωτήματα που αφορούν την στήριξη της άμυνας, των ηλικιωμένων και των επιχειρήσεων, «ένα πράγμα χρειάζεται πάντα, και μάλιστα πολλά: χρήματα!».

Και από που θα βρεθούν τα «πολλά χρήματα»; Η αντιπρόεδρος της Bundesbank ξεκαθαρίζει πως «η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) παίζει βασικό ρόλο. Οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές πρέπει να συνεργάζονται και να διευκολύνουν τις διασυνοριακές επενδύσεις. Αλλά οι υψηλές αποταμιεύσεις των ανθρώπων θα μπορούσαν επίσης να διοχετευθούν σε παραγωγικές επενδύσεις».

Ωστόσο, η προετοιμασία της παραπάνω διαδικασίας προχωρά με αργούς ρυθμούς, οπότε -καθώς φαίνεται- κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ κινείται μόνη της…

Επενδύσεις Ταμείων σε μετοχές αμυντικών ομίλων;

Η Μαουντέρερ επισήμανε πως «η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει επί του παρόντος πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν τμήματα του συνταξιοδοτικού συστήματος (σ.σ. του διανεμητικού, δηλαδή τύπου ΕΦΚΑ) από την κεφαλαιαγορά. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη παροχή συντάξεων. Θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς μια κεφαλαιαγορά για όλους».

Πληροφορίες του newsit.gr από στελέχη των κεφαλαιαγορών αναφέρουν πως πολλά είναι τα ασφαλιστικά ταμεία στην ΕΕ που επενδύουν σε μετοχές αμυντικών βιομηχανιών και έτσι μία αύξηση του ποσοστού των αποθεματικών που επενδύεται στις κεφαλαιαγορές θα μπορούσε να οδηγήσει -και- σε αύξηση των επενδύσεων στην άμυνα, πολλώ δε μάλλον οι αποδόσεις των εν λόγω μετοχών καταγράφουν ράλι…

Ωστόσο, μία τέτοια πρακτική (δηλαδή η επένδυση αποθεματικών ταμείων σε εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας) δεν ακολουθείται, «προς το παρόν» στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αν και ο νόμος δίδει τη δυνατότητα επενδύσεων έως και το 25% των αποθεματικών του ΕΦΚΑ κλπ σε χρηματοοικονομικούς τίτλους. Αυτή τη στιγμή, ΑΕΔΑΚ και ΕΔΕΚΤ έχουν επενδύσει κοντά στο 20% των αποθεματικών δηλαδή 4 δισ. ευρώ, ενώ θα μπορούσαν να επενδύσουν έως και 5 δισ. ευρώ, ενώ δεν λείπουν σκέψεις και αύξηση του ποσοστού αυτού πάνω από το 25%, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr. Παράλληλα, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) δεν έχει προχωρήσει ακόμα μέχρι σήμερα στη διαμόρφωση ενός καθορισμένου επενδυτικού προϊόντος.

Εξάλλου, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του newsit.gr έχουν κατατεθεί (μη αποδεκτές προς το παρόν) προτάσεις προς το οικονομικό επιτελείο, σύμφωνα με τις οποίες τμήμα των αποθεματικών του κουμπαρά των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη «μαγιά» για ένα εθνικό επενδυτικό ταμείο (National Sovereign Fund), από το οποίο κάποια, πλην όμως όχι πολλά, ποσά θα μπορούσαν ενδεχομένως να κατευθυνθούν προς επένδυση στην ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Τι λέει η Κομισιόν για τις επενδύσεις κεφαλαίων ESG στην πολεμική βιομηχανία

Αμέσως μετά, η αντιπρόεδρος της Bundesbank, περνά στο ζήτημα της επιπλέον χρηματοδότησης της άμυνας και αναφέρει πως «η επέκταση των αμυντικών δυνατοτήτων δεν είναι επομένως μόνο μια αναγκαιότητα πολιτικής ασφάλειας, αλλά και οικονομική. Μόνο όσοι είναι οικονομικά ισχυροί μπορούν να αμυνθούν. Και μόνο όσοι είναι σε θέση να αμυνθούν μπορούν επίσης να είναι οικονομικά ισχυροί».

Η ίδια συμπλήρωσε πως «σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται το ερώτημα πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι αμυντικές δυνατότητες. Αυτό περιλαμβάνει το ερώτημα του κατά πόσον μπορούν να γίνουν επενδύσεις από κεφάλαια ESG, ειδικά υπό το πρίσμα της μεταβαλλόμενης γεωπολιτικής κατάστασης».

Το ζήτημα των επενδύσεων από κεφάλαια ESG ή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην αμυντική βιομηχανία απασχόλησε και την Κομισιόν.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Bloomberg, η Κομισιόν λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί που αποσκοπούν στην υποστήριξη των βιώσιμων επενδύσεων δεν συγκρούονται με τις προσπάθειες της ΕΕ να διοχετεύσει κεφάλαια στην αμυντική της βιομηχανία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι είναι πρόθυμο να «βοηθήσει στην πρόληψη οποιασδήποτε αδικαιολόγητης διάκρισης» εις βάρος του αμυντικού τομέα στις επενδυτικές αποφάσεις, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που είδε το Bloomberg.

Οι οδηγίες ισχύουν για διάφορα σύνολα κανονισμών που αποτελούν το πλαίσιο βιώσιμων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας για την Εταιρική Βιωσιμότητα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Καθώς οι εντάσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία κλιμακώνονται, η ιδέα για το τι πρέπει να περιλαμβάνει το ESG (περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διακυβέρνησης) εξελίσσεται γρήγορα, με την ασφάλεια να αναδεικνύεται ως βασικός στόχος. Η απελευθέρωση χρημάτων ESG έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία κεφαλαίων ESG – μακράν η μεγαλύτερη στον κόσμο – βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία περίπου 9 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Η Κομισιόν δήλωσε ότι επιθυμεί να υποστηρίξει μια «καλύτερη κατανόηση και αναγνώριση» της «δυνατότητας του αμυντικού τομέα να συμβάλει στην κοινωνική βιωσιμότητα» και διευκρίνισε επίσης ότι το πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ «δεν θέτει όρια» στους τομείς στους οποίους μπορούν να διοχετευθούν χρήματα ESG.

«Η Κομισιόν ενθαρρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης να μην αντιμετωπίζουν την άμυνα ως έναν de facto μη συνεισφέροντα τομέα» κατά τον προσδιορισμό των βιομηχανιών που μπορούν να έχουν «θετική συμβολή στη βιωσιμότητα», ανέφερε.