Εκρηκτικό κοκτέιλ πληθωρισμού, ελλειμμάτων και δημοσίου χρέους γονατίζει την Ουκρανία – SOS για πακέτο διάσωσης της

Τη δεινή οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ουκρανία οδεύοντας προς τον 4ο χρόνο πολέμου με τη Ρωσία, περιγράφει η φθινοπωρινή έκθεση οικονομικών προβλέψεων της Κομισιόν η οποία δημοσιεύτηκε χθες (17.11.2025).

Η περιγραφή αυτή που είναι γεμάτη από δραματικές προβλέψεις για τον πληθωρισμό, το δημοσιονομικό έλλειμμα και χρέος της Ουκρανίας βρίσκεται πίσω από την κατεπείγουσα επιστολή την οποία απέστειλε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με την οποία προτείνει προς τις κυβερνήσεις της ΕΕ τις τρεις επιλογές χρηματοδότησης της χειμαζόμενης από τον πόλεμο με τη Ρωσία χώρας (επιχορηγήσεις, ευρωδάνειο, κατάσχεση ρωσικών assets).

Αναλυτικά, η έκθεση της Κομισιόν για την ευρωπαϊκή οικονομία αναφέρει: «Η οικονομία της Ουκρανίας συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα φέτος, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και την ένταση του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας.

Η εγχώρια ζήτηση παρέμεινε δυναμική, με την ιδιωτική κατανάλωση, τους μισθούς και τις επενδύσεις να αυξάνονται σε πραγματικούς όρους. Ωστόσο, η ανάπτυξη εξασθένησε το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς οι εντατικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές διέκοψαν τον ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ η γεωργική παραγωγή μειώθηκε, με αποτέλεσμα την πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% για το 2025.

Ο παρατεταμένος πόλεμος αναμένεται να επιβαρύνει την εγχώρια παραγωγική ικανότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, με την ανάπτυξη να προβλέπεται στο 1,5%, πριν ανακάμψει στο 4,7% το 2027, όταν αναμένεται να ξεκινήσουν σοβαρά οι προσπάθειες ανοικοδόμησης.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 13% το 2025, λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων και του κόστους ενέργειας και εργασίας, αλλά αναμένεται να μειωθεί σταδιακά από το 2026 και μετά. Οι επίμονες ανάγκες δαπανών αναμένεται να διατηρήσουν το δημόσιο έλλειμμα υψηλό σε όλο τον ορίζοντα πρόβλεψης.

Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε το 2025 καθώς ο πόλεμος έχει αντίκτυπο στην οικονομία. Μετά την απώλεια δυναμικής στα μέσα του 2024, η οικονομική ανάπτυξη παρέμεινε υποτονική κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Παρά τη σχετικά ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση και την ώθηση ανάπτυξης από την αναπτυσσόμενη εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 0,9% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και σε 0,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε ετήσια βάση.

Οι αδιάκοπες ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επηρέασαν την αγροτική παραγωγή συνέβαλαν σε περιορισμούς από την πλευρά της προσφοράς που οδήγησαν στην αύξηση των εισαγωγών και στη μείωση των εξαγωγών.

Σε συνδυασμό με τις επίμονες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και τις αυστηρές νομισματικές συνθήκες για την αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού, η ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν χαμηλότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως. Ωστόσο, η αναμενόμενη βελτιωμένη συγκομιδή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και η διατηρήσιμη ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξήσουν τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 1,6%.

Το 2026, η οικονομική παραγωγή αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη από την κατάσταση ασφαλείας που συνεχίζει να διαταράσσει τις αλυσίδες εφοδιασμού και να προκαλεί ελλείψεις εργατικού δυναμικού, με την πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ στο 1,5%.

Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να παραμείνει ο κύριος μοχλός ανάπτυξης, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να επωφεληθεί από την αύξηση των πραγματικών μισθών. Οι συνεχιζόμενες αμυντικές δαπάνες και οι συνεχιζόμενες επείγουσες επισκευές και ανασυγκρότηση αναμένεται να οδηγήσουν στην αύξηση των επενδύσεων.

Οι εξαγωγές προβλέπεται να ανακάμψουν ελαφρώς, καθώς η γεωργική παραγωγή ομαλοποιείται. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση εισαγωγών για ενέργεια, άνθρακα και υλικά που σχετίζονται με την άμυνα και την ανασυγκρότηση αναμένεται να διατηρήσει τα επίπεδα εισαγωγών υψηλά, οδηγώντας σε ισχυρή αρνητική συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ.

Υπό την υπόθεση ότι οι συνθήκες για μια ολοκληρωμένη ανασυγκρότηση θα υπάρχουν από τις αρχές του 2027, η ανάπτυξη προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά στο 4,7%.

Οι επενδύσεις στην ανασυγκρότηση, η μείωση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και τα λιγότερα σημεία συμφόρησης στις εξαγωγές αναμένεται να αντισταθμίσουν την αρνητική επίδραση της σταδιακής μείωσης των δαπανών που σχετίζονται με την άμυνα.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να παραμείνει αρνητικό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης, αντανακλώντας ένα επίμονο μεγάλο εμπορικό έλλειμμα και ένα εξασθενημένο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων, καθώς τα διεθνή δάνεια αντικαθιστούν τις επιχορηγήσεις.

Οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα αβέβαιες λόγω παραγόντων εκτός του ελέγχου της Ουκρανίας, όπου μια επιδεινωμένη κατάσταση ασφαλείας θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές στις υποδομές και μεγάλες ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Αντίθετα, μια ταχύτερη βελτίωση της ασφάλειας θα μπορούσε να επιτρέψει ταχύτερες και πιο εκτεταμένες προσπάθειες ανοικοδόμησης.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να κορυφωθεί το 2025. Μετά από απότομη μείωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 και στις αρχές του 2024, ο πληθωρισμός άρχισε να επιταχύνεται ξανά από τα μέσα του 2024, διαμορφούμενος σε 11,9% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2025.

Λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής – ιδιαίτερα για την ηλεκτρική ενέργεια και την εργασία – και τις διαταραχές που σχετίζονται με τον πόλεμο, οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να παραμείνουν αυξημένες πάνω από τον ορίζοντα πρόβλεψης. Ωστόσο, καθώς οι κρίσεις στην προσφορά εξασθενούν και η αυστηρότερη νομισματική πολιτική βοηθά στη συγκράτηση της αύξησης των τιμών, ο πληθωρισμός προβλέπεται να κορυφωθεί στο 13,1% το 2025, πριν σταδιακά μειωθεί σε 9,8% το 2026 και 8,8% το 2027.

Οι διαταραχές στην αγορά εργασίας που σχετίζονται με τον πόλεμο διατηρούν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η μεγάλης κλίμακας μετατόπιση, σε συνδυασμό με την παραγραφή, έχει μειώσει σημαντικά το εργατικό δυναμικό από την έναρξη της πλήρους εισβολής, με αποτέλεσμα οξείες ελλείψεις και ώθηση της μέσης ονομαστικής αύξησης των μισθών πάνω από τον πληθωρισμό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού αναμένεται να παραμείνουν έντονες λόγω της αργής επανένταξης, του διαρκούς αντίκτυπου του πολέμου στο εργατικό δυναμικό και των επίμονων περιφερειακών και δεξιοτήτων αναντιστοιχιών. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει υψηλό κατά την περίοδο πρόβλεψης, αλλά να συνεχίσει τη σταδιακά φθίνουσα πορεία του.

Το δημόσιο έλλειμμα θα παραμείνει υψηλό εν μέσω σημαντικών αναγκών σε δαπάνες που σχετίζονται με τον πόλεμο. Παρά την ισχυρή αύξηση των φορολογικών εσόδων, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να διευρυνθεί το 2025 λόγω των επίμονων, σημαντικών πιέσεων στις δαπάνες που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Τα φορολογικά έσοδα, ιδίως ο ΦΠΑ και ο ΦΠΑ, αυξήθηκαν σημαντικά τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους, υποστηριζόμενα από την ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και μέτρα πολιτικής όπως η αύξηση της στρατιωτικής εισφοράς από 1,5% σε 5%.

Ωστόσο, η ισχυρή αύξηση των δαπανών, λόγω των υψηλότερων αμυντικών προμηθειών και του κόστους προσωπικού, ξεπέρασε τα κέρδη εσόδων, ωθώντας το έλλειμμα σε περίπου 23,8% του ΑΕΠ το 2025, από 18,1% το 2024. Όσον αφορά το μέλλον, η παρούσα πρόβλεψη υποθέτει ότι οι αυξημένες ανάγκες άμυνας και ασφάλειας θα συνεχιστούν το 2026, διατηρώντας τα επίπεδα δαπανών υψηλά.

Παρ’ όλα αυτά, τα νέα δημοσιονομικά μέτρα -συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για τη μείωση της άτυπης οικονομίας στα τελωνεία, της προσωρινής αύξησης του φόρου επί των τραπεζικών κερδών στο 50% και της εισαγωγής φόρου στις ψηφιακές πλατφόρμες- αναμένεται να αποφέρουν περίπου 1,8% του ΑΕΠ σε πρόσθετα έσοδα.

Σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υψηλή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, το έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί στο 21,2% του ΑΕΠ το 2026.

Το 2027, η ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και η βελτιωμένη είσπραξη φόρων αναμένεται να στηρίξουν περαιτέρω τα έσοδα, ενώ μια σταδιακή συγκράτηση των αμυντικών δαπανών αναμένεται να μειώσει το έλλειμμα στο 14,4% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αυξηθεί στο 93,7% του ΑΕΠ έως το 2027».